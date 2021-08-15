Süper Lig: Adana Demirspor: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

5. dakikada Akintola'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Balotelli vuruşunu yaptı. Ancak Szalai topun geçmesine izin vermedi.

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