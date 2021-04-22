Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)

22.04.2021 18:40
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 36. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK'yi konuk etti.

Süper Lig'in 36. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK'yi konuk etti. Karşılaşma ev sahibi takımın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı sağında topu son çizgiye indiren Salih, Berkan'a ortaladı. Berkan'ın kafa vuruşunda top kaleci Günay'da kaldı.

53. dakikada Alanyaspor sağdan Salih ile köşe vuruşu kullandı. Salih'in ortasında topa yükselen Mustafa kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2

69. dakikada ani gelişen Gaziantep atağında ceza alanın dışından Jefferson'un vuruşunda top kaleci Marafona'da kaldı.

84. dakikada Salih derinlemesine pasında içeri hareketlenen Juanfran, çaprazdan şutunu çekti, top az farkla auta gitti.

90+5. dakikada gelişen Gaziantep atağında Dicko topu ortaladı. Dicko'nun ortasında topu kontrol eden Kenan, ceza alanı sol çaprazından kaleye gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Suat Arslanboğa x, Erdinç Sezertam x, Samet Çavuş x

Alanyaspor: Marafona xxx, Steven Caulker xxx, Juanfran xx, Francois Moubandje xx, Giorgos Tzavellas xxx, Berkan Kutlu x, Davidson xx (Adam Bareiro dk. 90 ?), Manolis Siopis xx (Ceyhun Gülselam dk. 80 ?), Salih Uçan xxx, Mustafa Pektemek xxxx (Efkan Bekiroğlu dk. 90 ?), Khouma Babacar xx (Efecan Karaca dk. 73 xx)

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi, Umut Güneş, Damian Kadzior, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Papy Djilobodji xx, Roderick Miranda xx, Alin Tosca xx, Alexandru Maxim xx, Jefferson Nogueira xxx (Kenan Özer dk. 71 x), Amedej Vetrih xx (Furkan Soyalp dk. 82 ?), Pawel Olkowski xx (Oğuz Ceylan dk. 86 ?), Kevin Mirallas xxx, Muhammet Demir xxx (Bilal Başacıkoğlu dk. 86 ?), Nouha Dicko xx

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Ulaş Zengin, Mirza Cihan, Osama Rashid, Andre Sousa, Zvonimir Kozulj

Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto

Goller: Muhammet (dk. 6 ve 41) (Gaziantep FK), Mustafa Pektemek (dk. 11 ve 53), Caulker (dk. 44) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Giorgos Tzavellas, Caulker, Marafona (Alanyaspor), Kevin Mirallas (Gaziantep FK)

(Erdal Anak/İHA)

Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Mustafa Pektemek, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabını kapattı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabını kapattı Son Dakika: 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı Son Dakika: 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 olayları mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 olayları mesajı Niyet etmeden oruç tutulur mu? Yazar Mehmet Fatih Çıtlak yanıtladı Niyet etmeden oruç tutulur mu? Yazar Mehmet Fatih Çıtlak yanıtladı Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası tam kapanma sinyali verdi Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası tam kapanma sinyali verdi Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil Lübnan'da ekonomik kriz derinleşiyor! Vatandaşlar rögar kapaklarını çalarak hurdacılara satıyor Lübnan'da ekonomik kriz derinleşiyor! Vatandaşlar rögar kapaklarını çalarak hurdacılara satıyor Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti         
19:31
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 354 kişi vefat etti, 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 354 kişi vefat etti, 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi         
18:59
Bayraktar Akıncı TİHA ilk atış testini başarıyla tamamladı Bayraktar Akıncı TİHA ilk atış testini başarıyla tamamladı         
18:57
Gol düellosunda kazanan Alanya oldu, Salih Uçan 3 asistle maça damga vurdu Gol düellosunda kazanan Alanya oldu, Salih Uçan 3 asistle maça damga vurdu         
18:14
Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 2 ölü, 6 yaralı Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 2 ölü, 6 yaralı         
17:21
Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı         
16:58
Son Dakika: MASAK, kripto para borsası Thodex'in tüm hesaplarına bloke koydu Son Dakika: MASAK, kripto para borsası Thodex'in tüm hesaplarına bloke koydu         
16:48
Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer kaçtığı iddialarını yalanladı: Yatırımcılarla görüşmeye gittim Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer kaçtığı iddialarını yalanladı: Yatırımcılarla görüşmeye gittim         
16:09
2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex kurucusunu komşusu anlattı: Böyle bir şey beklemezdik 2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex kurucusunu komşusu anlattı: Böyle bir şey beklemezdik         
15:30
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum         
15:30
Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü         
13:08
Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış         
12:53
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş         
12:19
Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı         
11:32
23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu 23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu         
11:00
Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü         
10:29
5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı 5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2021 20:17:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei