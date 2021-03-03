Süper Lig: BB Erzurumspor: 2 Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: BB Erzurumspor: 2 Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)

03.03.2021 15:40
Süper Lig: BB Erzurumspor: 2 Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında BB Erzurumspor sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında BB Erzurumspor sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada sol kanattan yapılan ortada arka direkte Ndao'nun kafayla indirdiği topla buluşan Castro voleyle topu ağlara gönderdi. 1-2

63. dakikada sol kanattan çalımlarla son çizgiye inen Bergdich'in ceza sahasına yaptığı ortada kale sahasında Osman topu filelere yolladı. 2-2

77. dakikada Aatif Chahechouhe'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Osman, meşin yuvarlağı Emrah'a aktardı. Bu oyuncunun aşırtma vuruşu kaleyi bulmadı.

80. dakikada Novikovas'ın ceza sahasına girer girmez vuruşunda top savunmadan seken top Osman'da kaldı. Bu oyuncu kaleciden sıyrılıp vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

82. dakikada Boumal'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top yan direğe çarparak dışarı çıktı.

86. dakikada Jimmy Durmaz'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Mevlüt'ün aşırtma vuruşu üstten auta çıktı.

87. dakikada Emrah'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında Costa kafayı vurdu top yandan auta çıktı.

90+2. dakikada Osman'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Novikovas'ın vuruşunu kaleci Viviano kontrol etti.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Ali Şansalan xx, Mehmet Metin xx, Mehmet Kısal xx

BB Erzurumspor: Szumski xx, Bergdich xx (Hasan dk. 74 x), Leo Schwechlen xx, Costa xx, Butko xx, Boumal xx, Omolo xx (Osman dk. 55 x), Rashani x (Novikovas dk. 55 x), Aatif Chahechouhe xx, Cenk Ahmet xx (Emrah dk. 55 x), Gomes x (El Kabir dk. 33 x)

Yedekler: Göktuğ, Teikeu, Buğra, Murat, Darri

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Balkovec xx, Campi xx, Roco xx, Hedenstad x (Koray dk. 84 ?), Biglia xx, Borini xx (Lens dk. 84 ?), Bertolacci xx, Castro xx (Jimmy Durmaz dk. 84 ?), Ndao xx (Salibur dk. 74 x), Sobiech xx (Mevlüt Erdinç dk. 76 x)

Yedekler: Aykut, Alparslan, Fatih, Emre Çolak, Ademi

Teknik Direktör: Şenol Can

Goller: Aatif Chahechouhe (dk. 17 pen.), Osman (dk. 63) (BB Erzurumspor), Sobiech (dk. 30), Castro (dk. 53) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Cenk Ahmet, Omolo, Novikovas, Emrah (BB Erzurumspor) Hedenstad (Fatih Karagümrük) - ERZURUM

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Fatih Karagümrük, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: BB Erzurumspor: 2 Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


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