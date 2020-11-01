Süper Lig: Beşiktaş: 1 Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 55. dakikada Larin'in attığı golle 1-0 mağlup ederek puanını 10'a yükseltti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşu kaleci Abdulsamed kornere çeldi.
55. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Oğuzhan'dan aldığı pasta Ghezzal, bekletmeden ortasını yaptı. Kale önünde topa iyi yükselen Larin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
58. dakikada Cueva'nın kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Ersin topu parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.
68. dakikada Roiser'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Aboubakar'ın kafa vuruşu kaleci Abdulsamed'de kaldı.
74. dakikada Ghezzal'ın ara pasında ceza sahasında topu önünde bulan Aboubakar'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mehmet Metin xx, İbrahim Bozbey xx
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Valentin Roiser xxx, Welinton Souza x, Domagoj Vida xx, Fabrice Nsakala xxx, Oğuzhan Özyakup xx (Bernard Mensah dk. 70 x), Atiba Hutchinson xxx, Dorukhan Toköz xxx (Necip Uysal dk. 85 ?), Rachid Ghezzal xxx, Cyle Larin xxx, Vincent Aboubakar xx (Güven Yalçın dk. 85 ?)
Yedekler: Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Adem Ljajic, Rıdvan Yılmaz, Kartal Yılmaz
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu xx, Zeki Yavru xx, Semih Kaya xx, Wallace xx, Karim Hafez xx, Youssouf Ndayishimiye xx, Afriyie Acquah xx (Olcay Şahan dk. 71 x), Benjamin Tetteh x, Ahmed Ildız xx (Moryke Fofana dk. 71 x), Christian Cueva xx (Jetmir Topalli dk. 85 ?), Kubilay Kanatsızkuş x (Jody Lukoki dk. 70 x)
Yedekler: Guido Herrera, Teenage Hadebe, Erkan Kaş, Murat Akça, Fernando Zuqui, Umut Bulut
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Gol: Larin (dk. 55) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Ghezzal, Atiba, Larin (Beşiktaş) - İSTANBUL
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Süper Lig: Beşiktaş: 1 Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor