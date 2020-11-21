Beşiktaş, Başakşehir'i 3-2 mağlup etti

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Mücadele, siyah-beyazlıların 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Demba Ba'nın ara pasında son çizgiye inen Mbombo, topu altıpas içine yolladı. Beşiktaş savunması son anda araya girdi ve Montero top kornere yolladı.

20. dakikada İrfan Can'ın havadan gönderdiği uzun topta ceza alanı içinde buluşan Demba Ba'nın meşin yuvarlağa tekte gelişine yaptığı vuruş üstten auta çıktı.

43. dakikada Beşiktaş'ın kazandığı serbest vuruşta Ghezzal'ın şutu az farkla direğin yanından auta çıktı.

43. dakikada Necip'in uzun pasında Aboubakar, sol kanatta topla buluştu. Ceza alanı içine kadar giren Aboubakar'ın kaleye gönderdiği top önce kaleci Volkan'a çarptı ardından kale çizgisine paralel olarak kornere gitti.

44. dakikada Ghezzal'ın sağ taraftan kullandığı kornerde Atiba arka direkte topu tamamladı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

45+1. dakikada Mensah'ın ara pasında Atiba ceza alanı içinde topla buluştu. Atiba, penaltı noktası üzerinde bindirme yapan Larin'e pasını çıkardı. Bu futbolcunun düzgün vuruşunda top filelere gitti. 2-0

53. dakikada Deniz Türüç'ün ceza alanına gönderdiği uzun topu Skrtel kafa ile Demba Ba'ya indirdi. Ba'nın müsait pozisyonda yaptığı vuruşunda kaleci Utku gole izin vermedi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

61. dakikada Deniz Türüç'ün sol kanattan ortasında arka direkte İrfan Can tamamlamak istedi. Ancak bu futbolcunun kafa vuruşunda top auta çıktı.

62. dakikada Josef de Souza'nın Rafael'e müdahalesi sonrası hakem Ümit Öztürk, penaltı kararı verdi. Daha sonra VAR uyarısını dikkate alan Öztürk, pozisyonun ceza sahası dışında olduğu gerekçesiyle penaltı kararını iptal etti ve serbest vuruş verdi.

66. dakikada Deniz Türüç, iki rakibini çalımlayarak ceza içinde son çizgeye kadar indi ve topunu içeriye aktardı. Giuliano'nun vuruşunda top üst direkten oyun alanı içine döndü. Dönen topu İrfan Can tamamlamak istedi ancak Rıdvan çizgiye yakın yerden gole izin vermedi.

70. dakikada ceza sahasına giren N'koudou, Skrtel'den sıyrılarak şutunu çekti. Volkan'dan seken topu Aboubakar tamamladı. Bu pozisyonda top Mehmet Topal'ın eline çarpınca hakem Öztürk penaltı kararı verip, tecrübeli oyuncuyu ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart göstererek oyun dışına gönderdi.

72. dakikada penaltı noktasının başına gelen Aboubakar, topu filelere gönderdi. 3-0

81. dakikada Beşiktaş savunmasının sektirdiği topla buluşan Gulbrandsen'in ceza alanına girmeden yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

84. dakikada Adem Ljajic'in ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Aboubakar'ın sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Volkan gole izin vermedi.

86. dakikada sol kanattan Başakşehir'in ceza alanı içine kestiği ortayı Montero kafa ile uzaklaştırdı. Topu önünde bulunan Visca'nın çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Utku meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+1. dakikada Chadli'nin sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Utku gole izin vermedi. Dönen topu Chadli tekrar tamamlamak istedi ama Beşiktaş savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

90+4. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Visca pasını Gulbrandsen'e çıkardı. Bu futbolcu, bekletmeden yaptığı sert vuruşla topu yandan filelerle buluşturdu. 3-2

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Tarık Ongun xx, Kerem Ersoy xx

Beşiktaş: Utku xxx, Dorukhan xx, Necip xxx, Montero xxx, Rıdvan Yılmaz xxx (Erdoğan Kaya dk. 77 x), Josef de Souza xx, Atiba xxx, Mensah xx (Adem Ljajic dk. 71 x), Larin xx (N'Koudou, dk. 65 x) Ghezzal xxx (Gökhan Töre dk. 71 x), Aboubakar xx

Yedekler: Emre Bilgin, Kartal Kayra, Atakan Üner, Güven Yalçın

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Başakşehir: Volkan Babacan x, Rafael x (Ponck dk. 80 ?), Skrtel x, Epureanu x (Chadli dk. 46 x), Mbombo xx (Giuliano dk. 46 x), Mehmet Topal x, İrfan Can x (Mahmut Tekdemir dk. 75 x), Berkay Özcan x, Edin Visca xx, Deniz Türüç xx, Demba Ba x (Gulbrandsen dk. 75 xxx)

Yedekler: Ahmet Said, Ravil Tagir, Hasan Ali Kaldırım, Kerim Frei, Azubuike

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Atiba (dk. 44), Larin (dk. 45+1), Aboubakar (dk. 72 pen.) (Beşiktaş), Gulbrandsen (dk. 81 ve dk. 90+4) (Başakişehir)

Kırımızı kart: Mehmet Topal (dk 70) (M.Başakşehir)

Sarı Kartlar: Larin, Mensah, Dorukhan, Sergen Yalçın (Teknik direktör) (Beşiktaş), Mbombo, Rafael, Mahmut Tekdemir (Başakşehir)

(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)