Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)

7 saat önce

IHAAW172508-SPO/01-02-2020- Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)(Fotoğraflı)Kubilay Ateş RİZE (İHA) - Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

IHAAW172508-SPO/01-02-2020


- Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)


(Fotoğraflı)


Kubilay Ateş

RİZE (İHA) - Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadele 25 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.

(TK-S)


01.02.2020 17: 25: 20 TSI

NNNN - İSTANBUL

Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:25 Kaynak: İHA
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