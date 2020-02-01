RİZE (İHA) - Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadele 25 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.

- Süper Lig: Çaykur Rizespor : 0 - Beşiktaş : 0 (Maç devam ediyor)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Sergen Yalçın: Çok maç oynadım ama hiçbir maçta heyecanlanmadım