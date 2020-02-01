Son Dakika › Spor › Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)
7 saat önce
IHAAW172508-SPO/01-02-2020- Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)(Fotoğraflı)Kubilay Ateş RİZE (İHA) - Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı konuk ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:25 Kaynak: İHA
IHAAW172508-SPO/01-02-2020
- Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)
(Fotoğraflı)
Kubilay Ateş
RİZE (İHA) - Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadele 25 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.
(TK-S)
01.02.2020 17: 25: 20 TSI
NNNN - İSTANBUL
Son Dakika Sergen Yalçın: Çok maç oynadım ama hiçbir maçta heyecanlanmadım Trabzonspor - F.Bahçe maçı sonrası saha karıştı Ahmet Ağaoğlu: Devlet yardımı diyorlar, bize Allah yardım ediyor Ersun Yanal: Nizami gol atarak kaybettik ama son sözü Fenerbahçe söyleyecek