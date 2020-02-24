Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu)

6 saat önce

Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmalarında Çaykur Rizespor evinde Medipol Başakşehir'i ağırladı.

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmalarında Çaykur Rizespor evinde Medipol Başakşehir'i ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


60. dakikada Boldrin'in ceza sahasına ortasında topla buluşan Umar, kaleciyi geçtikten sonra vuruşunu gerçekleştirerek meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1


82. dakikada Aminu Umar rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını denedi fakat top kalecinin solundan auta çıktı.


85. dakikada Umar Aminu ile aralarında paslaşan Yan Sasse'nin sol kale direğine yakın noktadan gerçekleştirdiği vuruşunda kaleci Mert topu kornere çeldi.


86. dakikada Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topla buluşan Scoda'nın vuruşunda top savunma tarafından uzaklaştırıldı.


90. dakikada Kaleci Gökhan'dan seken topu karşılayan Martin Skrtel'in vuruşunda top filelerle buluştu. 1-2


Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx


Çaykur Rizespor: Gökhan x, Burak x, Abarhoun x, Abdullah xx, Melnjak xx, Diamonde xx, Vetrih x (Oğuz Kağan dk. 75 x), Boldrin xx, Aminu Umar xx, Garmash xx (Yan Sasse dk. 72 xx), Skoda xx


Yedekler: Tarık, Oğulcan, Samudio, Tunay, Alberk, Moroziuk, Orhan, Boriachuk


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Medipol Başakşehir: Fehmi Mert xx, Dos Santos xx (Skrtel dk. 87 ?), Epureanu xx, de Souza xx, Gael Dimitri xx, Mahmut xx, İrfan Can xx, Edin Visca xxx, Aleksic xx (Berkay dk. 76 xx), Elia xx (Robson dk. 79 xx), Demba Ba xx


Yedekler: Volkan, Muhammet, Aziz, Uğur, Azubuike, Muhammet Emin, Gökhan


Teknik Direktör: Okan Buruk


Goller: Aminu Umar (dk. 60) (Çaykur Rizespor), Edin Visca (dk. 43), Skrtel (dk. 90) (Medipol Başakşehir)


Sarı Kart: Danijel Aleksic (Medipol Başakşehir) - RİZE

Çaykur Rizespor, Başakşehir, Çaykur, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:08 Kaynak: İHA
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