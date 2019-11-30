Son Dakika Haberleri: Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonu)
Son Dakika Spor Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonu)

6 saat önce

Süper Lig'in 13. haftasında lider D.G. Sivasspor sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek liderliğini korudu.

Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonu), System.String[]

Süper Lig'in 13. haftasında lider D.G. Sivasspor sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek liderliğini korudu.


Maçtan dakikalar (ikinci yarı)


57. dakikada Fernando ceza sahasına girip topu Hakan'a gönderdi. Hakan'ın kaleye vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.


63. dakikada Aytaç'ın köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa yükselen Mustafa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.


68.dakikada İlhan'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortasında Mustafa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.


72. dakikada Emre'nin ceza yayı üzerinden uzun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih'te kaldı.


90+3. dakikada Yatabare'nin attığı gol sonrası VAR'a bakan hakem Cüneyt Çakır, ofsayt gerekçesi ile gölü geçerli saymadı.


Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Tarık Ongun xx, Alpaslan Dedeş xx


D.G. Sivasspor: Samassa xxx, Marcelo xxx, Aaron xxx, Caner xxx, Uğur xxx, Fatih xxx, Mert xxx, Hakan xxx, Emre xxx (Kone dk. 87 ?), Fernando xxx (Erdoğan dk. 61 x), Yatabare xxx


Yedekler: Muammer, Ali, Cofie, Papp, Oliveria, Traore, Armin, Ziya


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Kasımpaşa: Fatih x, Popov x, Youssef x, Fernandes x, Hafez x, Sadiku x, Aytaç x (Tobias Heintz dk. 83 ?), Khalili xx (İlhan dk. 46 x), Quaresma x, Mustafa x, Koita x (Haris Hajradinovic dk. 46 x)


Yedekler: Ramazan, Uğurcan, Olivier, Çağtay, Furkan, Özgür, Azad


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Goller: Hakan (dk. 11), Yatabare (dk. 17) (Sivasspor)


Sarı Kartlar: Yatabare (Sivasspor), Fernandes, Aytaç, Koita (Kasımpaşa) - SİVAS

Kasımpaşa, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:08 Kaynak: İHA
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