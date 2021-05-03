Süper Lig'de ateş hattında yer alan Y.Malatyaspor ile Kayserispor'un karşılaşması 1-1 sona erdi - Son Dakika

Süper Lig'de ateş hattında yer alan Y.Malatyaspor ile Kayserispor'un karşılaşması 1-1 sona erdi

03.05.2021 18:19
Süper Lig'de ateş hattında yer alan Y.Malatyaspor ile Kayserispor'un karşılaşması 1-1 sona erdi, System.String[]

Süper Toto Süper Lig'in 39. haftasında Kayserispor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Ligin alt sıralını yakından ilgilendiren karşılaşmada taraflar ateş hattından kurtulamadı.

Süper Lig'in düşme potasında yer alan Yeni Malatyaspor ile Kayserispor'un maçında gülen olmadı. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi ve taraflar son haftalara küme düşme tehlikesiyle girdi.

KÜME DÜŞME TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kayserispor'un golünü 40. dakikada İlhan Parlak kaydetti. Yeni Malatyaspor'un golü 65. dakikada Adem Büyük'ten geldi. Konuk ekip Kayserispor'da İlhan Parlak son 13 haftada 8 gol, toplamda ligde 36 maçta 9 gol attı. Adem Büyük ise 31 lig maçında 14 kez fileleri havalandırdı. Bu beraberliğin ardından Kayserispor 39 puana ulaştı ve haftayı ateş hattının hemen üstünde kapattı. Yeni Malatyaspor ise 41 puanla haftayı noktaladı. Süper Lig'de cumartesi günü Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Kayserispor, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

Süper Lig'de ateş hattında yer alan Y.Malatyaspor ile Kayserispor'un karşılaşması 1-1 sona erdi

Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de ateş hattında yer alan Y.Malatyaspor ile Kayserispor'un karşılaşması 1-1 sona erdi - Son Dakika Spor


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