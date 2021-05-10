Süper Lig'in 41. haftasından oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Lider Beşiktaş'ın Karagümrük'ü konuk edeceği mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Fenerbahçe'nin Sivasspor maçında Halis Özkahya, Galatasaray'ın ise Denizlispor karşılaşmasında da Abdulkadir Bitigen görev alacak.
11 Mayıs Salı günü oynanacak maçların programı ve hakemleri şöyle;
17.00 Konyaspor-Trabzonspor/ Ali Şansalan
20.30 Alanyaspor-Erzurumspor/ Alper Ulusoy
20.30 Kasımpaşa-Ankaragücü/ Mete Kalkavan
20.30 Fenerbahçe-Sivasspor/ Halis Özkahya
20.30 Başakşehir-Kayserispor/ Yaşar Kemal Uğurlu
20.30 Gaziantep FK- Çaykur Rizespor/ Zorbay Küçük
20.30 Yeni Malatyaspor-Hatayspor/ Halil Umut Meler
20.30 Denizlispor-Galatasaray/ Abdulkadir Bitigen
20.30 Beşiktaş-Karagümrük/ Ali Palabıyık
20.30 Gençlerbirliği-Göztepe/ Suat Arslanboğa
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de kritik maçların hakemleri belli oldu! Çakır ve Aydınus'a görev verilmedi - Son Dakika Spor