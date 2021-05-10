Süper Lig'de kritik maçların hakemleri belli oldu! Çakır ve Aydınus'a görev verilmedi

POTİN:

bütün maçlar 20.30 konya trabzon 17.00 ? ali şansalana 20.30 da başka maç mı verilecek? Millet bi orucunu açsın rahatlasın... Bu nedir yahu hep gündüz maçı hep gündüz maçı....zaten ne varsa bu ts de bir türlü bu liğin takımı olamadı. Yöneticiler niye itiraz etmez işlerine mi geliyor onu da anlamış değilim.