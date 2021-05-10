Süper Lig'de kritik maçların hakemleri belli oldu! Çakır ve Aydınus'a görev verilmedi - Son Dakika

Süper Lig'de kritik maçların hakemleri belli oldu! Çakır ve Aydınus'a görev verilmedi

10.05.2021 16:01

Şampiyonluk yarışı ve ligde kalma savaşının heyecanla devam ettiği Süper Lig'de, 41'inci hafta oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Fenerbahçe maçına Halis Özkahya, Galatasaray'a Abdülkadir Bitigen ve Beşiktaş'ın müsabakasına ise Ali Palabıyık atanırken; Fırat Aydınus ve Cüneyt Çakır'a bu kritik haftada görev verilmemesi dikkat çekti.

Süper Lig'in 41. haftasından oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Lider Beşiktaş'ın Karagümrük'ü konuk edeceği mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Fenerbahçe'nin Sivasspor maçında Halis Özkahya, Galatasaray'ın ise Denizlispor karşılaşmasında da Abdulkadir Bitigen görev alacak.

11 Mayıs Salı günü oynanacak maçların programı ve hakemleri şöyle;

17.00 Konyaspor-Trabzonspor/ Ali Şansalan

20.30 Alanyaspor-Erzurumspor/ Alper Ulusoy

20.30 Kasımpaşa-Ankaragücü/ Mete Kalkavan

20.30 Fenerbahçe-Sivasspor/ Halis Özkahya

20.30 Başakşehir-Kayserispor/ Yaşar Kemal Uğurlu

20.30 Gaziantep FK- Çaykur Rizespor/ Zorbay Küçük

20.30 Yeni Malatyaspor-Hatayspor/ Halil Umut Meler

20.30 Denizlispor-Galatasaray/ Abdulkadir Bitigen

20.30 Beşiktaş-Karagümrük/ Ali Palabıyık

20.30 Gençlerbirliği-Göztepe/ Suat Arslanboğa

Süper Lig'de kritik maçların hakemleri belli oldu! Çakır ve Aydınus'a görev verilmedi

Spor Toto Süper Lig, Halis Özkahya, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de kritik maçların hakemleri belli oldu! Çakır ve Aydınus'a görev verilmedi - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)
  • POTİN: bütün maçlar 20.30 konya trabzon 17.00 ? ali şansalana 20.30 da başka maç mı verilecek? Millet bi orucunu açsın rahatlasın... Bu nedir yahu hep gündüz maçı hep gündüz maçı....zaten ne varsa bu ts de bir türlü bu liğin takımı olamadı. Yöneticiler niye itiraz etmez işlerine mi geliyor onu da anlamış değilim. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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