Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 2019-2020 sezonunun son haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler belli oldu.
Süper Lig'in 2019-2020 sezonunun kapanış haftasının hakemleri açıklandı. Son haftanın hakemleri şöyle:
24 Temmuz Cuma:
21.00 Antalyaspor- Galatasaray: Suat Arslanboğa
25 Temmuz Cumartesi:
21.00 Kayserispor- Trabzonspor: Cüneyt Çakır
21.00 Denizlispor- Ankaragücü: Alper Ulusoy
21.00 Yeni Malatyaspor- Gaziantep FK: Arda Kardeşler
21.00 Fenerbahçe- Rizespor: Halis Özkahya
21.00 Göztepe- Sivasspor: Ali Şansalan
21.00 Gençlerbirliği- Beşiktaş: Bahattin Şimşek
21.00 Konyaspor-Alanyaspor: Serkan Tokat
26 Temmuz Pazar:
17.00 Kasımpaşa- Başakşehir: Fırat Aydınus - İSTANBUL