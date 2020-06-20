Süper Lig: Denizlispor: 0 Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 28. haftasında Denizlispor, evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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