Süper Lig: Denizlispor: 0 Beşiktaş: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Denizlispor: 0 Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 28. haftasında Denizlispor, evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor.

Süper Lig: Denizlispor: 0 Beşiktaş: 1 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 28. haftasında Denizlispor, evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.


Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)


4. dakikada stat çevresinde patlatılan havai fişeklerden dolayı saha içinde seslerin duyulamaması üzerine maçın hakemi Mete Kalkavan karşılaşmayı durdurdu. Havai fişeklerin patlatılması durunca karşılaşma tekrar başladı.


10. dakikada Ljajic'in sağdan yaptığı ortada savunmanın arkasına sarkan Ruiz'in kafa vuruşunda kaleci Tolgahan'dan seken topu Burak Yılmaz filelere göndererek takımını öne geçirdi. 0-1


28. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Aissati'nin içeri yaptığı ortada topa yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.


32. dakikada Beşiktaşlı futbolcuların hatasında topu kapan Lopes'in şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.


38. dakikada Sacko'nun pasında topla buluşan Murawski, kaleyi cepheden gören noktadan düzgün bir vuruş yaptı, genç file bekçisi Ersin bu pozisyonda gole izin vermedi.


39. dakikada sol kanattan yapılan ortaya yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşu yandan auta gitti.


Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx


Denizlispor: Tolgahan Acar xx, Mustafa Yumlu xx, Oğuz Yılmaz x, Olcay Şahan xx, Lopes x, Radoslaw Murawski xx, Ismail Aissati x, Mbamba x, Zakarya x, Sacko x, Rodallega xx


Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Muhammed Özkal, Özgür Çek, Sedat Şahintürk, Asım Aksungur, Estupinan, Alihan Kalkan, Ben Yousef


Teknik Direktör: Bülent Uygun


Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xxx, Gökhan Gönül xx, Roco xxx, Ruiz xxx, Rıdvan Yılmaz xxx, Atiba xx, Elneny xx, Lens xx, Ljajic xxx, N'Koudou xx, Burak Yılmaz xxx


Yedekler: Utku Yuvakuran, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Necip Uysal, Kartal Yılmaz, Caner Erkin, Diaby


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Gol: Burak Yılmaz (dk. 10) (Beşiktaş)


Sarı kart: Mbamba (Denizlispor) - DENİZLİ

Burak Yılmaz, Denizlispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 09:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Denizlispor: 0 Beşiktaş: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

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