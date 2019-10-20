Süper Lig: Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
39. dakikada sol çaprazdan Vedat Muriq'in kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu Tolga Ciğerci gelişine vuruşla ağlara gönderdi. 0-1
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx
Denizlispor: Stachowiak xx, Lopes xx, Mustafa Yumlu xx, Murawski xx, Sacko xx, İsmail Aissati xx, Estupinan xx, Zakarya xx, Sapunaru xx, Barrow xx, İsaac Sackey xx
Yedekler: Tolgahan Acar, Mbamba, Sedat Şahintürk, Oğuz Yılmaz, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Çalık, Keremcan Akyüz, Zeki Yavru, Olcay Şahan
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Isla, Emre Belözoğlu xx, Ozan Tufan xx, Tolga Ciğerci xx, Serdar Aziz xx, Gustavo xx, Rodrigues xx, Zanka xx, Vedat Muric xx
Yedekler: Harun Tekin, Tolgay Ali Arslan, Mevlüt Erdinç, Moses, Sadık Çiftpınar, Deniz Türüç, Zajc, Jailson, Alper Potuk, Rami,
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Gol: Tolga Ciğerci (dk. 39) (Fenerbahçe)
Sarı Kartlar: İsaac Sackey, Ismail Aissati (Denizlispor) - DENİZLİ