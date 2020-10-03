Fenerbahçe, sahasında Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada savunmadan seken topla ceza sahası dışında topla buluşan Samatta'nın sert şutunda meşin yuvarlak direğin dışından auta çıktı.
5. dakikada Sosa'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Lemos'un kafa vuruşu üst direkten döndü.
19. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan açtığı ortaya ön direkte yükselen Samatta'nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
25. dakikada Caner Erkin'in sağ köşeden kullandığı kornerde Samatta'nın vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0
30. dakikada Thiam'ın ara pasında ceza alanı içine hareketlenen Valencia'nın şutunu kaleci Viviano iki hamlede kontrol etti.
35. dakikada Lemos'un hatalı pasında topu alan Ndao, pasını Salibur'a çıkardı. Bu futbolcunu sağ çaprazdan vuruşunda top üstten auta çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
57. dakikada Salibur'un ceza yayı üzerinden çektiği sert şut kalenin üzerinden dışarı çıktı.
68. dakikada Sosa'nın sağ kanattan açtığı ortada, ceza sahası içinde Samatta düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelerle gönderdi. 2-0
75. dakikada Jimmy'in ortasında Lemos'un Sabo ile girdiği ikili mücadelede top eline çarptı. VAR'a giden hakem Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi.
78. dakikada beyaz noktaya gelen Erik Sabo, topu filelerle buluşturdu. 2-1
85. dakikada ceza sahasına topla giren Sabo, Lemos'un müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.
87. dakikada penaltıda topun başına geçen Sabo'nun şutunu kaleci Altay oyun alanı içine çeldi.
Stat: Ülker
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Kerem Ersoy xx, Süleyman Özay xx
Fenerbahçe: Altay xxx, Gökhan Gönül xx, Lemos xx, Tisserand xxx, Caner xxx, Sosa xxx (Tolga dk. 74 x), Ozan xx (Mert Hakan dk. 59 x), Gustavo xx, Valencia xxx, Thiam xx (Sinan dk. 59 x), Samatta xxx (Cisse dk. 84 ?)
Yedekler: Harun, Ferdi, Sadık, Ömer Faruk, Nazım Sangare, Novak
Teknik Direktör: Erol Bulut
Fatih Karagümrük: Viviano x, Eric xx (Ramazan dk. 74 x), Roco x, Zukanovic xx, Balkovec xx (Alparslan Erdem dk. 82 ?), Biglia xx, Ndao xx, Sabo xx, Salibur xx (Jimmy Durmaz dk. 58 x), Darri x (Aatif Chahechouhe dk. 58 x) Sobiech x (Mevlüt dk. 74 x)
Yedekler: Aykut, Koray, Murat Sarıgül, Fatih Kuruçuk, Aksel Aktaş,
Teknik Direktör: Şenol Can
Goller: Samatta (dk. 25 ve 68) (Fenerbahçe), Sabo (dk. 78 pen.) (Fatih Karagümrük)
Kırmızı kart: Lemos (dk. 85) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Salibur, Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük)
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 19:55 - Kaynak: İHA
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