Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

Goller: Samatta (dk. 25 ve 68) (Fenerbahçe), Sabo (dk. 78 pen.) (Fatih Karagümrük)

75. dakikada Jimmy'in ortasında Lemos'un Sabo ile girdiği ikili mücadelede top eline çarptı. VAR'a giden hakem Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi.

68. dakikada Sosa'nın sağ kanattan açtığı ortada, ceza sahası içinde Samatta düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelerle gönderdi. 2-0

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe , sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük 'ü 2-1 mağlup etti.

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