Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Salibur'un ceza yayı üzerinden çektiği sert şut kalenin üzerinden dışarı çıktı.

68. dakikada Sosa'nın sağ kanattan açtığı ortada, ceza sahası içinde Samatta düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelerle gönderdi. 2-0

75. dakikada Jimmy'in ortasında Lemos'un Sabo ile girdiği ikili mücadelede top eline çarptı. VAR'a giden hakem Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi.

78. dakikada beyaz noktaya gelen Erik Sabo, topu filelerle buluşturdu. 2-1

85. dakikada ceza sahasına topla giren Sabo, Lemos'un müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

87. dakikada penaltıda topun başına geçen Sabo'nun şutunu kaleci Altay oyun alanı içine çeldi.

Stat: Ülker

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Kerem Ersoy xx, Süleyman Özay xx

Fenerbahçe: Altay xxx, Gökhan Gönül xx, Lemos xx, Tisserand xxx, Caner xxx, Sosa xxx (Tolga dk. 74 x), Ozan xx (Mert Hakan dk. 59 x), Gustavo xx, Valencia xxx, Thiam xx (Sinan dk. 59 x), Samatta xxx (Cisse dk. 84 ?)

Yedekler: Harun, Ferdi, Sadık, Ömer Faruk, Nazım Sangare, Novak

Teknik Direktör: Erol Bulut

Fatih Karagümrük: Viviano x, Eric xx (Ramazan dk. 74 x), Roco x, Zukanovic xx, Balkovec xx (Alparslan Erdem dk. 82 ?), Biglia xx, Ndao xx, Sabo xx, Salibur xx (Jimmy Durmaz dk. 58 x), Darri x (Aatif Chahechouhe dk. 58 x) Sobiech x (Mevlüt dk. 74 x)

Yedekler: Aykut, Koray, Murat Sarıgül, Fatih Kuruçuk, Aksel Aktaş,

Teknik Direktör: Şenol Can

Goller: Samatta (dk. 25 ve 68) (Fenerbahçe), Sabo (dk. 78 pen.) (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Lemos (dk. 85) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Salibur, Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL

Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Fatih, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 20:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

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