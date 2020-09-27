Derbi mücadelesinde müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı - Son Dakika

Derbi mücadelesinde müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı

Süper Lig'in 3. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

Derbi mücadelesinde müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı, System.String[]

Süper Lig'in 3. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Taylan'ın sert şutunu kaleci Altay kornere çeldi.

18. dakikada Caner'in sol taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte Gökhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

20. dakikada Omar'ın sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Arda'nın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Altay topu iki hamlede kontrol etti.

20. dakikada Gökhan'ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

26. dakikada Feghouli'nin pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Linnes'in plase vuruşunu kaleci Altay kornere çeldi.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Mehmet Cem Satman xx

Galatasaray: Fatih xx, Omar Elabdellaoui xx, Luyindama xx, Marcao xx, Linnes xx, Taylan xx, Feghouli xx, Belhanda xx, Emre Kılınç xx, Arda xx, Falcao xx

Yedekler: Okan, Şener, Babel, Etebo, Donk, Oğulcan, Ömer, Emre Taşdemir, Emin, Diagne

Teknik Direktör: Fatih Terim

Fenerbahçe: Altay xx, Gökhan xx, Lemos xx, Tisserand xx, Caner xx, Ozan xx, Gustavo xx, Deniz xx, Sosa xx, Thiam xx, Valencia xx

Yedekler: Harun, Tolga, Samatta, Ferdi, Sadık, Sinan, Zanka, Nazım, Novak, Mert Hakan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Sarı kartlar: Sosa, Tisserand (Fenerbahçe), Luyindama (Galatasaray)

(İHA)

Derbi mücadelesinde müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı
Derbi mücadelesinde müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı
Derbi mücadelesinde müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı
Derbi mücadelesinde müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı
Derbi mücadelesinde müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı
Derbi mücadelesinde müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı
Derbi mücadelesinde müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı
Derbi mücadelesinde müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı
Derbi mücadelesinde müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı
Derbi mücadelesinde müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı
Derbi mücadelesinde müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı
Derbi mücadelesinde müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı
Derbi mücadelesinde müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı
Derbi mücadelesinde müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı
Derbi mücadelesinde müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı
Derbi mücadelesinde müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı
Derbi mücadelesinde müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı
Derbi mücadelesinde müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı
Derbi mücadelesinde müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı
Derbi mücadelesinde müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı
Derbi mücadelesinde müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı
Derbi mücadelesinde müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı
Derbi mücadelesinde müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı
Derbi mücadelesinde müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 19:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Derbi mücadelesinde müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı - Son Dakika Spor

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