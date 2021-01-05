Gaziantep FK: 2 - MKE Ankaragücü: 0 - Son Dakika

Gaziantep FK: 2 - MKE Ankaragücü: 0

05.01.2021 17:03
Gaziantep FK: 2 - MKE Ankaragücü: 0, System.String[]

Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK, MKE Ankaragücü'nü konuk etti.

Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Gaziantep FK, son altı maçta beşinci galibiyetini alarak puanı 31 yükseltip liderlik koltuğuna oturdu.

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

52. dakikada Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda Djilobodji kafayı vurdu, kaleci Friedrich topu çizgi üzerinde çeldi.

54. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Maxim'in vuruşu bir kez daha savunmaya çarparak dışarı çıktı.

62. dakikada Güray'ın kullandığı köşe vuruşunda Kana Bıyık kafa vuruşu yaptı, Ankaragücü kalecisi topu rahat kontrol etti.

63. dakikada kaleci Friedrich'in degajında topla buluşan Bolingi'nin çalımlara kaleye yönelerek yaptığı vuruşu Günay kornere çeldi.

68. dakikada savunma arkasına sızan Muhammet Demir'in pasında ceza alanında topla buluşan Maxim, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

74. dakikada Lobzhanidze'nin ön direğe doğru çevirdiği tehlikeli topu Atakan'dan önce araya giren Kana-Bıyık dışarı gönderdi.

82. dakikada Gaziantep FK'nın Güray'la sağ kanattan kullandığı tehlikeli serbest vuruşta top savunmadan sekerek kaleci Friedrich'de kaldı.

84. dakikada Lobzhanidze'nin ortasına Djilobodji'nin yaptığı ters vuruşta top kalenin dibinden kornere gitti.

90+6. dakikada savunma arkasına sızan Enver Cenk'in ilk vuruşu kaleciden sekti, dönen topu yeniden tamamlayan Enver Cenk, farkı ikiye çıkardı. 2-0

90+8. dakikada Lobzhanidze'nin sağdan içeri çevirdiği topu arka direkte Adzic ağlara yolladı ancak pozisyon için ofsayt bayrağı kalktı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Serdar Diyadin xx, Mehmet Metin xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Junior Morais x, Alın Tosca xx, Papy Djilobodji xxx, Kana Bıyık xx (Kubilay Aktaş dk. 78 x), Oğuz Ceylan xx, Jefferson xx, Zvonimir Kozulj x (Güray Vural dk. 60 xx), Maxim xxx (Andre Felipe dk. 87 ?), Kenan Özer xx (Enver Cenk Şahin dk. 60 xxx), Muhammet Demir xxx (Amedej Vetrih dk. 87 ?)

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Mustafa Bozan, Olkowski, Miraz Cihan, Furkan Soyalp

Teknik Direktör: Marius Sumudica

MKE Ankaragücü: Ricardo Friedrich xx, Atakan Çankaya xx, Erdi Dikmen xx, Zvonimir Sarlija xx, Atila Turan xx, Idriz Voca xx (Şahverdi Çetin dk. 79 x), Lukasik xx, Saba Lobzhanidze xx, Joseph Paintsil xx (Luka Adzic dk. 86 ?), Endri Çekici xx (Borven dk. 74 x), Jonathan Bolingi xx

Yedekler: Korcan Çelikay, Furkan Beklevıc, Assane Diousse, Cebrail Karayel, Berke Gürbüz, Yusuf Eren Göktaş, Orkan Çınar

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Goller: Maxim (dk. 68), Enver Cenk (dk. 90+6) (Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: Junior Morais, Alin Tosca (Gaziantep FK), Idriz Voca (Ankaragücü)

(Said Vakkas Yağcı/İHA)

Gaziantep FK: 2 - MKE Ankaragücü: 0
Gaziantep FK: 2 - MKE Ankaragücü: 0
Gaziantep FK: 2 - MKE Ankaragücü: 0
Gaziantep FK: 2 - MKE Ankaragücü: 0
Gaziantep FK: 2 - MKE Ankaragücü: 0
Gaziantep FK: 2 - MKE Ankaragücü: 0
Gaziantep FK: 2 - MKE Ankaragücü: 0
Gaziantep FK: 2 - MKE Ankaragücü: 0
Gaziantep FK: 2 - MKE Ankaragücü: 0
Gaziantep FK: 2 - MKE Ankaragücü: 0
Gaziantep FK: 2 - MKE Ankaragücü: 0
Gaziantep FK: 2 - MKE Ankaragücü: 0
Gaziantep FK: 2 - MKE Ankaragücü: 0
Gaziantep FK: 2 - MKE Ankaragücü: 0
Gaziantep FK: 2 - MKE Ankaragücü: 0
Gaziantep FK: 2 - MKE Ankaragücü: 0
Gaziantep FK: 2 - MKE Ankaragücü: 0
Gaziantep FK: 2 - MKE Ankaragücü: 0
Gaziantep FK: 2 - MKE Ankaragücü: 0
Gaziantep FK: 2 - MKE Ankaragücü: 0
Gaziantep FK: 2 - MKE Ankaragücü: 0

Spor Toto Süper Lig, MKE Ankaragücü, Gaziantep, Maxim, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gaziantep FK: 2 - MKE Ankaragücü: 0 - Son Dakika Spor


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