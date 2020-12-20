Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

35.dakikada Ankaragücü'nde Saba topu sağ kanattan taşıdı. Taşıdığı topu ceza sahası içindeki Emre Güral'a verdi. Emrel Güral bekletmeden şutu çekti, kaleci Norfeldt topu güçlükle çıkardı. Norfeldt'ten seken topu önünde bulan Ankaragüçlü Ender'in sert şutuna Gençlerbirliği savunması son anda müdahale ederek kornere çıkardı.

Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile Ankaragücü , Başkent derbisinde karşılaşıyorlar. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

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