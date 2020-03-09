Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor.

Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. İlk yarı 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada Ahmet Oğuz'dan aldığı pasla ceza sahasına sağ taraftan giren Fabricio'nun çektiği şut kaleci Boffin'i geçerek arka direkten auta gitti.


15. dakikada sağ taraftan yapılan ortaya yükselen Sio'nun kafa vuruşunu kaleci Boffin son anda önledi. Boşta kalan topu Chico, Sessegnon'un önünden uzaklaştırdı.


23. dakikada Hakan Özmert'in pasıyla ceza sahasına giren Amilton, topu Podolski'ye aktardı. Yaklaşık 25 metreden Podolski'nin çektiği şu üstten auta gitti.


Stat: Eryaman


Hakemler: Halil Umut Meler x, Mustafa Emre Eyisoy x, Özgür Ertem x


Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Ahmet Oğuz xx, Toure xx, Flavio xx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Berat Ayberk Özdemir xx, Yasin Pehlivan xx, Sessegnon xx, Baiano xx, Seuntjens xx, Sio xx


Yedekler: Ertaç Özbir, Bjarsmyr, Van Beijnen, rahmetullah Berişbek, Erdem Özgenç, Soner Dikmen, Sami Gökhan Altınparmak, Sadio Diallo, Ömer Alper Tatlısu, İlker Karakaş


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Antalyaspor'u: Boffin xx, Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı xx, Chico xx, Kudryashov xx, N'dinga xx, Podolski xx, Hakan Özmert xx, Fredy xx, Amilton xx, Jahovic xx


Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Gülüm, Eren Albayrak, Nazım Sangare, Doğukan Sinik, Yekta Kurtuluş, Ufuk Akyol, Sinan Gümüş, Blanco, Mukairu


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Sarı Kartlar: Mats Seuntjens (Gençlerbirliği), Chico (Antalyaspor) - ANKARA

Gençlerbirliği, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Gençlerbirlği ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı
Türkiye'nin en büyük fuarı Konya Tarım Fuarı, koronavirüsü nedeniyle ertelendi Takımsız kalan Arda Turan, halı sahada görüntülendi Manchester United gözlemcileri, Uğurcan Çakır ve Sörloth'u izledi

Son Dakika Haberleri
01:41 Tottenham, Almanya'da tur peşinde! iddaa oynayanların %31'den fazlası...
01:18 Hamza Hamzaoğlu: "Pozisyonlar yakaladık fakat değerlendiremedik"
01:16 Tamer Tuna: "Hem seçimlerimiz adına hem oyunumuzun ağırlığı adına bugün istediğimizi alamadık"
00:42 Takımsız kalan Arda Turan, halı sahada görüntülendi
23:46 Hamza Hamzaoğlu'ndan maç sonu isyan: "Beşiktaş'a verdiler"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 03:44:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]