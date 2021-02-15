Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Beşiktaş JK: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşma siyah-beyazlıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Gençlerbirliği atağa çıkarken Ljajic topu kaptı. Bu oyuncu topla beraber ceza sahasına kat ederek kaleye paralel bir pas çıkardı. Bu noktada topla buluşan Ghezzal'ın vuruşunda Polomat'a çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

75. dakikada Josef'in ara pasında topla buluşan Cenk Tosun sol köşeyi düşündü Nordfeldt meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76. dakikada topu önünde bulan Ljajic, takım arkadaşı Larin'i gördü. Kanadalı oyuncu kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Nordfeldt açıyı daraltarak gole engel oldu.

89. dakikada Dorukhan Tokgöz'ün ara pasında savunmanın arkasına sarkan Cenk Tosun, ceza sahasına girer girmez yerden bir vuruş yaparak fileleri havalandırmayı başardı. 0-2

90+4'te Gençlerbirliği'nin kale önünde topu uzaklaştıramaması sonucunda meşin yuvarlağı önünde bulan Josef, pasını Cenk'e çıkardı. Yıldız golcü bekletmeden vurdu ve maçın skorunu ilan eden isim oldu. 0-3

Stat: Eryaman

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Erdinç Sezertam xx, Hakan Ceylan xx

Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Johansson xx, Zargo x, Arda Kızıldağ xx, Polomat x, Furman xx, Soner Dikmen x, Mugni x (Spiridonovic dk. 73 x), Candeias x, Sefa Yılmaz x (Stancu dk. 64 x), Ayite x (İlker Karakaş dk. 87 ?)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Mustafa Akbaş, Rahmetullah Berişbek, Sami Gökhan Altıparmak, Ömürcan Artan, Murat Yıldırım

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xxx, Dorukhan Toköz xxx, Necip Uysal xxx, Welinton xxx, Rosier xxx, Josef xxx, Atiba xxx, Ljajic xxx (Mensah dk. 78 xx), Ghezzal xxx (N'Koudou dk. 62 xx), Larin xx (Gökhan Töre dk. 87 ?), Aboubakar xx (Cenk Tosun dk. 62 xxxx)

Yedekler: Emre Bilgin, Utku Yuvakuran, Hasic, Bilal Ceylan, Serdar Saatçi

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gol: Ghezzal (dk. 4), Cenk Tosun (dk. 89, 90+4) (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Ayite, Furman, Candeias (Gençlerbirliği), Josef, Dorukhan Toköz (Beşiktaş)

(Mustafa Cenik - Yunus Emre Kartal - Cem Geçim/İHA)