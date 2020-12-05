Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada topu ceza sahası yayının önünde bulan Bakasetas'ın sert şutunu kaleci kaleci Nordfelt güçlükle çıkardı.
24. dakikada Johansson'un sağ kanattan ayağının dışı ile açtığı ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Candeias az farkla topu dışarıya attı.
30. dakikada Stancu ceza sahası içinden pasını ceza sahası dışında müsait durumda olan Candeias'a verdi. Candeis'ın sol çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Marafona güçlükle çıkardı.
39. dakikada Soner Dikmen'in açtığı ortaya hareketlenen Arda Kızıldağ'ın şutu az farkla üstten dışarıya çıktı.
40. dakikada defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu iyi takip eden Berat Ayberk Özdemir ceza sahası dışından çektiği sert şut ağlarla buluştu. 1-0
Stat: Eryaman
Hakemler: Fırat Aydınus x, Aleks Taşcıoğlu x, Candaş Elbil x
Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Johansson xx, Zargo xx, Arda Kızıldağ xx, Polomat xx, Berat Ayberk Özdemir xx, Robert Piris xx, Soner Dikmen xx, Candeias xx, Sio xx, Stancu xx
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Furman, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek, Sami Gökhan Altıparmak, Ayite, Abdullah Şahindere, Mustafa Çeçenoğlu, Murat Yıldırım
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Tzavellas xx, Caulker xx, Ahmet Gülay xx, Siopis xx, Salih Uçan xx, Davidson xx, Bakasetas xx, Mustafa Pektemek xx, Babacar xx
Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy, Ceyhun Gülselam, Adam Bareiro, Hasan Ayaroğlu, Berkan İsmail Kutlu, Efkan Bekiroğlu, Umut Güneş, Yusuf Özdemir
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Gol: Berat Ayberk Özdemir (dk. 40) (Gençlerbirliği) - ANKARA
- Kaynak: İHA
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