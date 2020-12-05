Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

40. dakikada defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu iyi takip eden Berat Ayberk Özdemir ceza sahası dışından çektiği sert şut ağlarla buluştu. 1-0

30. dakikada Stancu ceza sahası içinden pasını ceza sahası dışında müsait durumda olan Candeias'a verdi. Candeis'ın sol çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Marafona güçlükle çıkardı.

24. dakikada Johansson'un sağ kanattan ayağının dışı ile açtığı ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Candeias az farkla topu dışarıya attı.

Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği , sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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