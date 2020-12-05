Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

05.12.2020 14:40
Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor.

Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada topu ceza sahası yayının önünde bulan Bakasetas'ın sert şutunu kaleci kaleci Nordfelt güçlükle çıkardı.

24. dakikada Johansson'un sağ kanattan ayağının dışı ile açtığı ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Candeias az farkla topu dışarıya attı.

30. dakikada Stancu ceza sahası içinden pasını ceza sahası dışında müsait durumda olan Candeias'a verdi. Candeis'ın sol çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Marafona güçlükle çıkardı.

39. dakikada Soner Dikmen'in açtığı ortaya hareketlenen Arda Kızıldağ'ın şutu az farkla üstten dışarıya çıktı.

40. dakikada defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu iyi takip eden Berat Ayberk Özdemir ceza sahası dışından çektiği sert şut ağlarla buluştu. 1-0

Stat: Eryaman

Hakemler: Fırat Aydınus x, Aleks Taşcıoğlu x, Candaş Elbil x

Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Johansson xx, Zargo xx, Arda Kızıldağ xx, Polomat xx, Berat Ayberk Özdemir xx, Robert Piris xx, Soner Dikmen xx, Candeias xx, Sio xx, Stancu xx

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Furman, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek, Sami Gökhan Altıparmak, Ayite, Abdullah Şahindere, Mustafa Çeçenoğlu, Murat Yıldırım

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Tzavellas xx, Caulker xx, Ahmet Gülay xx, Siopis xx, Salih Uçan xx, Davidson xx, Bakasetas xx, Mustafa Pektemek xx, Babacar xx

Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy, Ceyhun Gülselam, Adam Bareiro, Hasan Ayaroğlu, Berkan İsmail Kutlu, Efkan Bekiroğlu, Umut Güneş, Yusuf Özdemir

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gol: Berat Ayberk Özdemir (dk. 40) (Gençlerbirliği) - ANKARA

Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği, Dikmen, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Asgari ücret toplantısında işçiler için ne talep edildi? İşte merak edilen detaylar Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, Dusko Tosic ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi Kısıtlamayı ihlal eden şahıs, kendisini çeken gazeteciye önce hakaret etti ardından saldırdı Artan korona vakaları nedeniyle karantinaya gireceklerini öğrenen vatandaşlar, mahalleden apar topar kaçtı Oyuncu Selahattin Taşdöğen, metrobüsteki güvenlik görevlileri tartışıp karakolluk oldu 3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba canlarını aldı Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak HES kodu olmadığı için bilet verilmeyen sarhoş vatandaş çalışanların boğazına saldırdı! O anlar kamerada
G.Saray ve F.Bahçe'nin gündemindeki Bursasporlu Ali Akman, 4 haftadır gol atamıyor G.Saray ve F.Bahçe'nin gündemindeki Bursasporlu Ali Akman, 4 haftadır gol atamıyor         
14:28
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tank Paleti Fabrikası tartışmaları ile ilgili yeni açıklama: Katar'a satışı söz konusu değildir Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tank Paleti Fabrikası tartışmaları ile ilgili yeni açıklama: Katar'a satışı söz konusu değildir         
14:15
Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü         
13:30
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Tedbirler 78 bin kamerayla takip ediliyor, vatandaşlar kısıtlamalara riayet ediyor Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Tedbirler 78 bin kamerayla takip ediliyor, vatandaşlar kısıtlamalara riayet ediyor         
13:01
Balkona çıkan vatandaş, parkta demirlere asılı halde cansız beden buldu Balkona çıkan vatandaş, parkta demirlere asılı halde cansız beden buldu         
12:31
73 yaşındaki kadın, komşularına 58 milyon TL miras bıraktı 73 yaşındaki kadın, komşularına 58 milyon TL miras bıraktı         
11:53
Evinde televizyonu olmadığı için kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi Evinde televizyonu olmadığı için kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi         
11:15
312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş 312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş         
10:48
Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar         
10:05
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak         
10:04
Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin         
09:41
Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi         
09:35
Ordu'da yapılan yeni otobüs terminali kendi elektriğini üretiyor Ordu'da yapılan yeni otobüs terminali kendi elektriğini üretiyor         
09:09
Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor         
09:01
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık         
07:21
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fransa'nın başına beladır" sözlerine yanıt         
21:33
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 14:50:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei