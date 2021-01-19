Süper Lig: Göztepe: 4 - Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Göztepe, rakibini 4-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

53. dakikada Halil AKbunar'ın pasında Zlatko Tripic altıpas üzerinden sert vurdu ancak top auta gitti.

68. dakikada sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ömürcan Artan ceza sahasına ortasını yaptı ancak savunma topu uzaklaştırdı.

72. dakikada Kubilay savunmanın arkasına hareket eden Halil Akbunar'a pas verdi. Halil'in sert vuruşu kaleye gitti. 4-0

90. dakikada Soner Dikmen, rakip ceza sahasının hemen dışında kalenin tam karşısından sert vurdu ancak top kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Burak Şeker xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Murat Ergin Gözütok xx

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Marko Mihojevic xx, Titi xx, Berkan Emir xx, Murat Paluli xx, Soner Aydoğdu xx (Beykan Şimşek dk. 69 x), Peter Zulj xx (Kubilay Sönmez dk. 60 x), Obinna Nwobodo xx, Halil Akbunar xxx (Batuhan Kırdaroğlu dk. 82 ?), Cherif Ndiaye xx (Brown Ideye dk. 69 x), Zlatko Tripic x (Stefano Napoleoni dk. 60 xx)

Yedekler: Balazs Megyeri, Kerim Alıcı, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Yalçın Kayan

Teknik Sorumlu: Yasin Güleryüz

Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt x, Mattias Johansson x (Ömürcan Artan dk. 46 xx), Halil İbrahim Pehlivan xx, Diego Angelo x (Mustafa Çeçenoğlu dk. 46 xx), Zargo Toure xx, Pierre Yves Polomat xx, Soner Dikmen xx, Robert Piris xx, Murat Yıldırım x (Mustafa Seyhan dk. 76 x), İlker Karakaş x (Metehan Mert dk. 74 x), Gökhan Altıparmak x (Rahmetullah Berişbek dk. 46 xx)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Kadir Kıra, Abdullah Şahindere, Dominik Furman, Kağan Özkan

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Goller: Peter Zulj (dk. 25), Cherif Ndiaye (dk. 45), Halil Akbunar (dk. 45+2, 72) (Göztepe)

Sarı kartlar: Titi (Göztepe), Murat Yıldırım, Robert Piris (Gençlerbirliği)

(Ali Gözeten - Salih Yılmazsoy/İHA)