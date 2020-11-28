Süper Lig'in 10. haftasında derbi heyecanı yaşanacak - Son Dakika

Süper Lig'in 10. haftasında derbi heyecanı yaşanacak

28.11.2020 09:11
Süper Lig'in 10. haftasında derbi heyecanı yaşanacak, System.String[]

Süper Lig'in 10. haftası derbi mücadelesine sahne olacak.

Süper Lig'in 10. haftası derbi mücadelesine sahne olacak.

Fenerbahçe ile Beşiktaş yarın karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Süper Lig'de 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgi alan sarı-lacivertli takım, 20 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Fenerbahçe rakip fileleri 17 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.

Bu sezonki lig maçlarında rakiplerini 4 kez konuk eden sarı-lacivertli ekip, 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 7 puan toplayabildi.

Ligde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 13 puan elde eden siyah-beyazlı ekip ise 7. sırada yer alıyor.

Oynadığı 8 maçta 13 gol kaydeden Beşiktaş 14 de gol yedi.

Siyah-beyazlı ekip 4 deplasman maçında ikişer galibiyet ve yenilgiyle 6 puan elde etti.

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Beşiktaş, Derbi, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper Lig'in 10. haftasında derbi heyecanı yaşanacak - Son Dakika Spor


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