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Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Galatasaray - Medipol Başakşehir maçını Yaşar Kemal Uğurlu...
6 saat önce
Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Galatasaray - Medipol Başakşehir maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:28 Kaynak: İHA
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