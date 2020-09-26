Kayserispor sahasında mağlup oldu - Son Dakika

Kayserispor sahasında mağlup oldu

Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği BB. Erzurumspor'a 3-1 mağlup oldu.

Kayserispor sahasında mağlup oldu, System.String[]

Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği BB. Erzurumspor'a 3-1 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

13. dakikada Novikovas'ın ara pasında Gabriel Overtan ceza alanı içerisinde topla buluştu. Overtan'ın sert şutunda kaleci Lung sağına uzanarak topu kornere çeldi.

30. dakikada Emrah'ın pasında topla buluşan Muhammed'in şutunda defanstan seken meşin yuvarlak direğin yanından kornere çıktı.

33. dakikada kullanılan serbest vuruşta Muğdat, pasını Hasan Hüseyin'e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

42. dakikada Novikovas'ın ara pasında topu alan Rashad Muhammed'in vuruşu kaleci Lung'dan döndü. Ardından tekrar Muhammed'e çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

45+2. dakikada sağ kanattan Emrah'ın ortasında penaltı noktası üzerinde Novikovas, düzgün ve isabetli bir vuruşla farkı 2'ye çıkaran golü attı. 0-2

İKİNCİ YARI

61. dakikada Pedro Henrique hafif sol çaprazdan kaleye çektiği şutta top üstten auta çıktı.

69. dakikada İbrahim'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Lung köşeden topa müdahale ederek gole izin vermedi.

83. dakikada Kayserispor penaltı kazandı. Beyaz noktaya gelen Pedro Henrique topu ağlara gönderdi (1-2)

88. dakikada sağ kanattan Zoran getiridiği topta ceza alanı içinde Kanga şutunu çekti. Kaleci Farnolle açıyı kapatarak topun ağlara gitmesini engelledi ve topu kornere çeldi.

90+5. dakikada Overtan sol kanattan yerden gönderdiği pasını Sissoko ile buluşturdu. Bu oyuncunun plase vuruşunda top ağlara gitti. (1-3)

Stat: Kayseri Kadir Has

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Serkan Çimen xx, Ömer Tevfik Özkoç xx

Kayserispor: Lung x, Miguel Lopes x, Joseph Attamah x, Dimitrios Kolovetsios x, Yasir Subaşı x, Gustavo Campanharo xx, Aaron Lennon x (Cristian Sapunaru dk.46 x), Hasan Hüseyin Acar x, İlhan Parlak x (Pedro Henrique dk.46 xx), Muğdat Çelik x (Zoran Kvrzic dk.68 x), Wilfried Kanga x

Yedekler: İsmail Çipe, Emre Demir, Yaw Ackah, Oğuzhan Çapar, Adem Doğan, Ömer Uzun, İlhan Depe

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

BB.Erzurumspor: Fabien Farnolle xxx, Hasan Hatipoğlu xx, Kaan Kanak xx, Arturo Mina xxx, Gabriel Obertan xxx, Arvydas Novikovas xxx (Ibrahim Sissoko dk.85 ?) Petrus Mayega xx, Emrah Başsan xxx (Mitchell Donald dk.63 x) İbrahim Akdağ xx, Rashad Muhammed xxx (Ömer Şişmanoğlu dk.79 ?) Murat Uçar xx

Yedekler: Kayacan Erdoğan, Gökhan Kardeş, Adolphe Teikeu, Mücahit Albayrak, Mahamadou Ba, Osman Çelik, Cenk Ahmet Alkılıç

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Goller: Pedro Henrique (dk.83) (Kayserispor), Rashad Muhammed (dk.42) Novikovas (dk.45+2) Ibrahim Sissoko (dk.90+5) (BB. Erzurumspor)

Sarı Kartlar: Pedro Henrique (Kayserispor) Kaan Kanak, Hasan Hatipoğlu, Arturo Mina (BB. Erzurumspor)

(Ali Göç - Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kayserispor sahasında mağlup oldu
Kayserispor sahasında mağlup oldu
Kayserispor sahasında mağlup oldu
Kayserispor sahasında mağlup oldu
Kayserispor sahasında mağlup oldu
Kayserispor sahasında mağlup oldu
Kayserispor sahasında mağlup oldu
Kayserispor sahasında mağlup oldu
Kayserispor sahasında mağlup oldu
Kayserispor sahasında mağlup oldu
Kayserispor sahasında mağlup oldu
Kayserispor sahasında mağlup oldu
Kayserispor sahasında mağlup oldu
Kayserispor sahasında mağlup oldu
Kayserispor sahasında mağlup oldu
Kayserispor sahasında mağlup oldu
Kayserispor sahasında mağlup oldu
Kayserispor sahasında mağlup oldu
Kayserispor sahasında mağlup oldu
Kayserispor sahasında mağlup oldu
Kayserispor sahasında mağlup oldu
Kayserispor sahasında mağlup oldu
Kayserispor sahasında mağlup oldu
Kayserispor sahasında mağlup oldu
Kayserispor sahasında mağlup oldu

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Kayserispor, Emrah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 14:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor sahasında mağlup oldu - Son Dakika Spor


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