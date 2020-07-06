Süper Lig: Kayserispor: 0 Beşiktaş: 0 (İlk Yarı)

34. dakikada sağ kanattan çizgiye inen Gökhan'ın ceza sahasına yaptığı sert ortada top Burak'a çarptı. Kaleye doğru yönelen topa Lung son anda dokundu.

28. dakikada Lens'in sağ kanattan yaptığı ortada topa yükselen Atiba'nın kafa vuruşunda kaleci Lung, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.

16. dakikada sol kanatta topla buluşan Henrique çalımlarla ceza sahasına doğru sokuldu. Önünü boşaltan Henrique'nin ceza sahası çizgisi önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Mücadelede ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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