Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

29. dakikada Kayserispor'un sol çaprazdan paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Kvrzic'in uzaktan yaptığı vuruş auta gitti.

18. dakikada Bütüçi'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahasında Jevtovic'in kafa vuruşu yandan dışarıya çıktı.

Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor , Kayserispor 'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.

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