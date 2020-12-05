Konyaspor, BB Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u sahasında 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Konyaspor'un sağ kanattan kullandığı taç atışında savunmadan seken top penaltı noktası üzerinde Hurtado'nun önünde kaldı. Kaleci Kayacan Hurtado'nun vuruşunu rahat kontrol etti.

12. dakikada Konyaspor'un kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerine çıkarılan topta Amir gelişine vurdu. Direk dibinde Murat golü önledi ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu inceleyen hakem Halis Özkahya elle oynama gerekçesiyle penaltı kararı verdi ve Murat kırmızı kart gördü.

14. dakikada Uğur penaltı kararı sonrası topun başına geçerek Konyaspor'u öne geçiren golü kaydetti. 1-0

35. dakikada Guilherme'nin sağdan kullandığı serbest vuruşta Uğur kafayı vurdu fakat top üstten auta gitti.

41. dakikada Rashad Muhammed kendi başına taşıdığı topla sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve sert bir şut çekti. Kaleci Sehic topu kornere çeldi.

45+4. dakikada Hutado köşe vuruşunu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Kayacan topu çizgi üzerinde kontrol etti.

48. dakikada sol kanattan Guilherme'nin ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Amir'in boş pozisyonda yerden vuruşu kaleci Kayacan'da kaldı.

63. dakikada Amir, rakip yarı alanın ortalarında buluştuğu topla ceza alanına girdi ve penaltı noktası üzerinde yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı. 2-0

77. dakikada savunma arkasına sarkan Daci'nin kale önüne çevirdiği topa boş durumdaki Shengelia istediği vuruşu yapamayınca meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

86. dakikada Konyaspor atağında Shengelia'nın ceza alanına girmeden gerçekleştirdiği vuruş az farkla üstten auta gitti.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halis Özkahya xx, Serkan Olguncan xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Adil xx, Uğur xxx, Abdulkerim xx (Ahmet dk. 79 xx), Guilherme xxx, Amir xxx, Jevtovic xx (Oğuz Kağan dk. 87 ?), Milosevic xx (Shengelia dk. 74 xx), Hurtado xx (Ahmet dk. 87 ?), Daci xx (Ömer Ali dk. 79 xx)

Yedekler: Eray, Erten, Ali, Abdulsamet, Emre

Teknik Direktör: İsmail Kartal

BB Erzurumspor: Kayacan xx, Murat x, Hasan xx, Gökhan x, Kaan x, Obertan xx (İbrahim dk. 46 xx), Boumal xx, Sissoko xx (Osman dk. 18 xx), Rashad Muhammed x (Donald dk. 87 ?), Novikovas xx (Ömer dk. 87 ?), Gomes xx (Emrah dk. 67 xx)

Yedekler: Farnolle, Teikeu, Mücahit, Hamroun, Cenk Ahmet

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Goller: Uğur (dk. 14 pen.), Amir (dk. 63) (Konyaspor)

Kırmızı kart: Murat (dk. 12) (BB Erzurumspor)

Sarı kart: Gökhan (BB Erzurumspor)

(Enver Furkan Çelebioğlu - Ramazan Çetin/İHA)