Süper Lig'de böyle coşku yok! Köyler arası futbol turnuvasının binlerce kişi izledi - Son Dakika
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Süper Lig'de böyle coşku yok! Köyler arası futbol turnuvasının binlerce kişi izledi

05.09.2022 09:19

Mersin'de düzenlenen köyler arası futbol turnuvasının finalini, çoğunluğu kadınlardan oluşan yaklaşık 10 bin kişi izledi. Bu yıl ilk kez uygulanan en iyi taraftar madalyası ise 87 yaşındaki Hatice Serin'e verildi. Açık ve kapalı tribünlerde yer bulamayanlar final maçını sahaya bakan tepelerden takip etti. Turnuva hakkında konuşan mahalle muhtarı, "2 yıl ara verildi, pandemiden dolayı, vatandaş neredeyse birbirini unuttu. Ama güzel bir kaynaşma oldu" dedi.

Yörük diyarı Erdemli ilçesinde pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen köy ve mahalleler arası futbol turnuvası Kayacı'daki spor tesislerinde Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan adına düzenlendi. 1,5 aylık karşılaşmaların ardından köylerden Elbeyli ve Tapureli finale kaldı. 6 grupta 36 takımın mücadele etiği turnuva da 118. maç olan final müsabakası oynandı. Turnuvaya ilgi ise beklenenin kat ve kat üstünde oldu.

BİNLERCE KİŞİ İZLEDİ

Yaklaşık 10 bin kişi final maçını kapalı ve açık tribünün yanı sıra sahayı gören tepelerden takip etti. Tribünlerde yaşanan heyecan saha içinden daha fazla olunca ortaya ilginç görüntüler çıktı. İki takımın bir birine üstünlük kuramadığı maç penaltılara kaldı. Nefeslerin tutulduğu penaltı atışları sonunda rakibini 4-3 mağlup eden Tapureli şampiyonluk kupasına uzandı. Bu yıl ilk kez uygulanan en iyi taraftar madalyası ise 87 yaşındaki Hatice Serin'e verildi.

"HEYECANLI VE GÜZEL BİR TURNUVA"

Turnuvanın uzun süredir devam ettiğini belirten taraftarlardan Elif Badas, "Takımımız adına gurur duyuyoruz. Yaklaşık 1.5 -2 aydır bu turnuvalar devam ediyor. Şampiyon olmaya geldik, umarım şampiyon oluruz, böyle devam ederiz. Umarım rakibimizi yenebiliriz. Heyecanlı ve güzel bir turnuva" ifadelerini kullandı.

"GÜZEL BİR KAYNAŞMA OLDU"

Turnuva hakkında bilgi veren Çiriş Mahalle Muhtarı Necat Şahin ise "Çok güzel bir turnuva oldu. Kazasız belasız sonuna geldik. Bu turnuva sayesinde Erdemli'nin 71 mahallesi birbiriyle kaynaşıyor, birbiriyle tanışıyor, görüşüyor. 2 yıl ara verildi, pandemiden dolayı, vatandaş neredeyse birbirini unuttu. Ama güzel bir kaynaşma oldu. Bu turnuvayı düzenleyenlere, öncülük yapanlara, muhtarlarımıza çok çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Turnuvada dereceye giren takım ile sporculara kupa ve madalyaları Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, İlçe Spor Müdürü Ferhat Keskin, Belediye Başkan Yardımcısı Aldülkadir Altunçiçek ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Erhan Erdoğan tarafından verildi.

İşte binlerce kişinin izlediği turnuva finalinden kareler;

Süper Lig maçını aratmayan köy turnuvasını binlerce kişi takip etti
Süper Lig maçını aratmayan köy turnuvasını binlerce kişi takip etti
Süper Lig maçını aratmayan köy turnuvasını binlerce kişi takip etti
Süper Lig maçını aratmayan köy turnuvasını binlerce kişi takip etti
Süper Lig maçını aratmayan köy turnuvasını binlerce kişi takip etti
Süper Lig maçını aratmayan köy turnuvasını binlerce kişi takip etti
Süper Lig maçını aratmayan köy turnuvasını binlerce kişi takip etti
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Kaynak: İHA

Mersin, Futbol, Genel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Genel Süper Lig'de böyle coşku yok! Köyler arası futbol turnuvasının binlerce kişi izledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Süper Lig'de böyle coşku yok! Köyler arası futbol turnuvasının binlerce kişi izledi - Son Dakika
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