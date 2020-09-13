Süper Lig: Trabzonspor: 0 Beşiktaş: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Trabzonspor: 0 Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor.

Süper Lig: Trabzonspor: 0 Beşiktaş: 1 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Trabzonspor savunmasından atılan uzun topa hareketlenen Kamil Ahmet Çörekçi, son çizgiye inip ceza sahasına çevirdi, bu noktada Vida, Ekuban'dan önce müdahale ederek topu kornere gönderdi.

29. dakikada sol kanatta topla buluşan Tyler Boyd, ceza sahası önüne kat ederek çok sert vurdu, Hüseyin Türkmen'in kafasından da seken meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağalarla buluştu. 0-1

38. dakikada Necip'in sağ taraftan ortasında kale sahası içindeki Larin kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

41. dakikada Mensah'ın pasıyla ceza sahasına hareketlenen Tyler Boyd, kale sahası önündeki Larin'e ortaladı ancak savunma son anda araya girerek tehlikeyi önledi.

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Şansalan xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Serkan Olguncan xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Serkan Asan xx, Hüseyin Türkmen x, Campi xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Flavio xx, Abdulkadir Parmak xx, Guilherme xx, Abdulkadir Ömür xx, Nwakeme xx, Ekuban xx

Yedekler: Erce Kardeşler, Safa Kınalı, Edgar Le, Abdurrahim Dursun, Ahmet Canbaz, Atakan Gündüz, Plaza, Ahmetcan Kaplan, Süleyman Cebeci, Kerem Baykuş

Teknik Direktör: Eddie Newton

Beşiktaş; Ersin xx, Necip xx, Vida xx, Welinton x, N'Sakala xx, Atiba Hutchinson xxx, Mensah xxx, Ajdin Hasic xx, Tyler Boyd xx, Oğuzhan Özyakup xx, Larin x

Yedekler: Utku, Umut Nayir, Güven Yalçın, Erdoğan Kaya, Adem Ljajic, Dorukhan Tököz, Hüseyin, Rıdvan, Kartal, Lens

Gol: Tyler Boyd (dk. 29) (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: N'Sakala, Welinton (Beşiktaş) Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio (Trabzonspor) - TRABZON

Spor Toto Süper Lig, Ahmet Çörekçi, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 21:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Trabzonspor: 0 Beşiktaş: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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