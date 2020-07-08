Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

Goller: Ufuk Akyol (dk. 8 pen.) (Antalyaspor), Sosa (dk. 15 ve 43 pen.) (Trabzonspor)

43. dakikada Mukairu'nun ceza sahası içinde Ekuban'a yaptığı hareket sonrası VAR'a giden hakem Halil Umut Meler, maçta üçüncü kez penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Sosa, meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 2-1

36. dakikada Novak'ın sol taraftan kullandığı taç atışını uzun gönderdi. Sörloth'ün kafa ile arkaya aşırdığı topa Eren Albayrak'ın ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst ağalarda kaldı.

8. dakikada hakem Halil Umut Meler, Ndiaye'nin, ceza sahası içinde Doğukan'a yaptığı hareket sonrası penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ufuk Akyol meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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