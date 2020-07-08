Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaşıyor.

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada hakem Halil Umut Meler, Ndiaye'nin, ceza sahası içinde Doğukan'a yaptığı hareket sonrası penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ufuk Akyol meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0

13. dakikada Sörloth'ün kafa vuruşunda Veysel Sarı'nın koluna çarpan top sonrası VAR'a giden hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

15. dakikada beyaz noktaya gelen takım kaptanı Jose Sosa, meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in sağından ağalarla buluşturdu. 1-1

17. dakikada Doğuktan'ın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

34. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'in solundan az farkla auta çıktı.

36. dakikada Novak'ın sol taraftan kullandığı taç atışını uzun gönderdi. Sörloth'ün kafa ile arkaya aşırdığı topa Eren Albayrak'ın ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst ağalarda kaldı.

43. dakikada Mukairu'nun ceza sahası içinde Ekuban'a yaptığı hareket sonrası VAR'a giden hakem Halil Umut Meler, maçta üçüncü kez penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Sosa, meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 2-1

Stat: Medical Park

Hakemler: Halil Umut Meler xxx, Ekrem Kan xxx, İlker Takpak xxx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira x, Hüseyin Türkmen x, Campi x, Novak x, Abdulkadir Parmak xx, Sosa xx, Ndiaye x, Abdulkadir Ömür xx, Ekuban xx, Sörloth xx

Yedekler: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Guilherme, Nwakaeme, Doğan Erdoğan, Messias, Bilal Başacıkoğlu, Koray Kılınç, Serkan Asan

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Antalyaspor: Boffin xx, Nazım Sangare x, Veysel x, Kudryashow x, Eren x, Ufuk Akyol x, Bünyamin x, Doğukan xx, Mukairu xx, Amilton x, Blanco x

Yedekler: Yakup, Ferhat Kaplan, Salih Dursun, Yukta Kurtuluş, Grando

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Ufuk Akyol (dk. 8 pen.) (Antalyaspor), Sosa (dk. 15 ve 43 pen.) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Veysel Sarı, Amilton, Mukairu (Antalyaspor) - TRABZON

HALİL UMUT MELER, Antalyaspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 19:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Trabzonspor: 2 Antalyaspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

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