Son Dakika Haberleri: Süper Loto Çekildi (2)

Süper Loto Çekildi (2)

13 dakika önce

Süper Loto'nun 591'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 19 milyon 661 bin 688 lira 40 kuruş devretti.

Süper Loto Çekildi (2), System.String[]
Süper Loto'nun 591'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 19 milyon 661 bin 688 lira 40 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 72 kişi 11 bin 975 lira 70'er kuruş, 4 bilen 5 bin 414 kişi 170 lira 65'er kuruş, 3 bilen 104 bin 654 kişi 15 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 3 milyon 387 bin 355 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.

(Bitti)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:01 Kaynak: AA

Milli Piyango İdaresi, Ekonomi
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