Son Dakika Haberleri: Süper Loto Çekildi (2)

Süper Loto Çekildi (2)

51 dakika önce

Süper Loto'nun 593'üncü hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 26 milyon 181 bin 291 lira ikramiyenin sahibi oldu.

Süper Loto Çekildi (2), System.String[]
Süper Loto'nun 593'üncü hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 26 milyon 181 bin 291 lira ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 bilen 1 kişi 26 milyon 181 bin 291 lira, 5 bilen 95 kişi 11 bin 59 lira, 4 bilen 5 bin 742 kişi 196 lira, 3 bilen 126 bin 442 kişi 15 lira 40'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu Muğla'nın Bodrum ilçesinden yatırdığı bildirildi.

(Bitti)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:52 Kaynak: AA

Milli Piyango İdaresi, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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