Son Dakika Haberleri: Süphan Dağı'na Tırmanış

Süphan Dağı'na Tırmanış

1 saat önce

Türkiye'nin çeşitli illerinden Bitlis'in Adilcevaz ilçesine gelen Türkiye Dağcılık Federasyonu'na bağlı 30 dağcı, Süphan Dağı zirvesine tırmanmak için hareket etti.

Süphan Dağı'na Tırmanış, System.String[]
Türkiye'nin çeşitli illerinden Bitlis'in Adilcevaz ilçesine gelen Türkiye Dağcılık Federasyonu'na bağlı 30 dağcı, Süphan Dağı zirvesine tırmanmak için hareket etti.

Adilcevaz Süphan Doğa Sporları Derneği önünde yapılan törende konuşan Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü ve Dernek Başkanı Adem Gül, ülkenin farklı yerlerinden gelen 30 dağcıyla Süphan Dağı'na tırmanacaklarını söyledi.

Gül, "Federasyonumuz tarafından geleneksel hale gelen Süphan Dağı kış tırmanışı, 1 Şubat'ta 6'sı kadın 30 dağcıyla başladı. Geceyi, At Yaylası denen kamp alanında geçirdikten sonra 3 Şubat'ta Süphan Dağı'nda zirve yapıp 4 Şubat'ta Adilcevaz ilçesine dönüş yapmayı planlıyoruz. Tamamı dağcılık eğitimini tamamlamış arkadaşlarımızla yola çıkıyoruz. Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen kış tırmanışımızı, sayısını artırarak devam ettirmeyi planlıyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:53 Kaynak: AA

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