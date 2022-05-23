Şüphe üzerine durdurulan şahıslardan uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Şüphe üzerine durdurulan şahıslardan uyuşturucu çıktı

23.05.2022 11:57
Şüphe üzerine durdurulan şahıslardan uyuşturucu çıktı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu iki şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu iki şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri şüphe üzerine D.D. (22) ve İ.M.H.'yi (23) durdurdu. Ekipler şahısların üzerine yaptığı aramada 5 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 2 adet sentetik ecza maddesi ile 800 TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramalarda 4 gram esrar ile 2 adet sentetik ecza ele geçirilirken şahıslar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA

YORUMLAR
500
Köpek kulübesinden bile uyuşturucu çıktı Köpek kulübesinden bile uyuşturucu çıktı Jandarmadan uyuşturucu kullanımına ve bulundurmaya geçit yok Jandarmadan uyuşturucu kullanımına ve bulundurmaya geçit yok
Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Jandarma, Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şüphe üzerine durdurulan şahıslardan uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şüphe üzerine durdurulan şahıslardan uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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