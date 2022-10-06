Hastanede yaşlı kadının yüzüne para atan hadsizlerden skandal sözler: Görüntüleri eğlence amaçlı çektik, kötü bir amacımız yoktu - Son Dakika
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Hastanede yaşlı kadının yüzüne para atan hadsizlerden skandal sözler: Görüntüleri eğlence amaçlı çektik, kötü bir amacımız yoktu

06.10.2022 14:52

Ataşehir'de özel bir hastanede, hasta kadının yüzüne para atarak dalga geçen ve kötü muamelede bulunan hastane çalışanları polise verdikleri ifadelerde, "Görüntüleri eğlence amaçlı çektik. Kötü bir amacımız yoktu" sözlerine yer verdi. Olaya şahit olan hastanenin temizlik görevlisi Murat Y.'nin şüphelilerden gizlice ele geçirdiği görüntüleri hastanenin kurumsal mail hesabına attığı öğrenildi.

Ataşehir İçerenköy'de özel bir hastanede, sağlık çalışanlarının hasta kadının suratına para atarak hakaret ettiği anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Tepkilerin ardından hastanenin faaliyetleri durdurulurken, olaya karıştığı tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.

ÖNCE GÖRÜNTÜLERİ GİZLİCE KAYDETTİ ARDINDAN DA HASTANEYE ŞANTAJ YAPTI

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Aralık ayında Ali E., hasta kadının yüzüne para atarken arkadaşı İ.E.A. cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bu anları gören temizlik görevlisi Murat Y., İ.E.A.'nın haberi olmadan görüntüleri kendi cep telefonuna attı. Murat Y. gizlice aldığı görüntüleri daha sonra hastanenin kurumsal mail hesabına gönderdi ve üzerine de 'Bu görüntüler sizin için iyi olmaz. ya bana para verirsiniz ya da görüntüleri yayınlar itibarınızı zedelerim' yazdı. Hastane yönetimi bu mailin ardından 26 Şubat'ta savcılığa giderek konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Hastane yönetimi, suç duyurusunun ardından olaya karıştığı tespit edilen 8 kişiyi işten çıkardı.

"KÖTÜ BİR AMACIMIZ YOKTU"

Olayla ilgili soruşturma devam ederken görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerin tamamının polise verdiği ifadede, "Görüntüleri eğlence amacıyla çektik. Kötü bir amacımız yoktu" dediği öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 8 şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Hastanede yaşlı kadının yüzüne para atan vicdansızın ilk ifadesi ortaya çıktı: Görüntüleri eğlence amaçlı çektik

HASTANENİN KAPISINA ŞERİT ÇEKİLDİ

Öte yandan Sağlık Bakanı Koca'nın duyurduğu üzere faaliyetleri durdurulan hastane, kapısı görevliler tarafından bugün şerit çekilerek kapatıldı. Hastaneye hasta kabulünün yapılmadığı öğrenilirken, hastası olan bazı hasta yakınlarının duruma tepki gösterdiği görüldü.

Hastanede yaşlı kadının yüzüne para atan vicdansızın ilk ifadesi ortaya çıktı: Görüntüleri eğlence amaçlı çektik
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Kaynak: DHA

Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hastanede yaşlı kadının yüzüne para atan hadsizlerden skandal sözler: Görüntüleri eğlence amaçlı çektik, kötü bir amacımız yoktu - Son Dakika

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