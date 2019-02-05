Son Dakika Haberleri: Sur Yapı 'Evim Türkiye' Fuarında

Sur Yapı 'Evim Türkiye' Fuarında

1 saat önce

Sur Yapı, Almanya'nın Düsseldorf kentinde 08 -10 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek 'Evim Türkiye' Fuarı'na katılıyor.

Sur Yapı 'Evim Türkiye' Fuarında, System.String[]
Sur Yapı, Almanya'nın Düsseldorf kentinde 08 -10 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek 'Evim Türkiye' Fuarı'na katılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen ve üç gün sürecek fuarda firma, Türkiye'den ev sahibi olmak isteyen Avrupa'daki vatandaşlara İstanbul ve Antalya'daki 15 projesini tanıtıp, bilgi verecek.

Fuarın hemen ardından Sur Yapı, Almanya Köln kentinde 11 Şubat-9 Mart tarihleri arasında City Center AVM'de kampanyalı konut, ofis ve dükkanlarını gurbetçi vatandaşlarla buluşturacak. Böylece firma Köln'deki satış noktasıyla yurt dışındaki taleplere yerinde karşılık vermeyi hedefliyor.

Sur Şirketler Grubu çatısı altında endüstriyel tesisler, ofisler, alışveriş merkezleri, enerji santralleri ve markalı konut projeleri inşa eden Sur Yapı,'Evim Türkiye' fuarıyla yabancı ve Avrupalı vatandaşlara Türkiye'den konut, ofis ve dükkan sahibi olma olanağı sunacak.

"'EVİM TÜRKİYE' DİYENLERİ BEKLİYORUZ"

Türkiye gayrimenkul sektörüne yurt dışından gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu belirten Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "Çevre Bakanlığımızın öncülüğünde bu kez, çok organize bir şekilde yurt dışı açılımı yapılıyor. Hem kent olarak hem de fuar alanı olarak Messe Düsseldorf, Avrupa'daki vatandaşlarımızla kucaklaşmak için çok iyi bir adres. Biz Sur Yapı olarak fuarın ardından Köln'deki etkinliğimizle bu süreci devam ettireceğiz. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızla buluşmayı, onlarla yüz yüze konuşmayı önemsiyoruz. 'Evim Türkiye', diyen herkes mutlaka Sur Yapı'ya uğramalı" dedi.

FUARDA TANITILACAK PROJELER

Avrupa yakası; Kağıthane'de Tempo City, Topkapı'da Topkapı Evleri, Ispartakule'de Bahçeyaka, Bahçekent'te Semt Bahçekent, Eyüp'te Axis İstanbul Ofis, Güneşli 'de Mirage Dükkan. Anadolu yakası; Sancaktepe'de Lavender ve Muhit, Sultanbeyli'de İlkbahar ve Gölbahçe Evleri, Koşuyolu'nda Excellence, Ümraniye'de Exen İstanbul ve Şehir Konakları, Maltepe'de Yeşil Mavi. Antalya'da, Avrupa'nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olma özelliğini taşıyan, yatırım değeri 8 milyar lira olan ve 19 bin bağımsız bölümden oluşan Sur Yapı Antalya projesi. Tempo City, Semt Bahçekent ve Antalya Projeleri'nin de maketleri fuarda sergilenecek. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:21 Kaynak: DHA

Ekonomi
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