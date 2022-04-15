Sürgündeki eski Gambiya Cumhurbaşkanı Jammeh'in müttefiki meclis başkanı seçildi - Son Dakika
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Sürgündeki eski Gambiya Cumhurbaşkanı Jammeh'in müttefiki meclis başkanı seçildi

15.04.2022 02:33
Sürgündeki eski Gambiya Cumhurbaşkanı Jammeh'in müttefiki meclis başkanı seçildi

Gambiya'da 9 Nisan'da düzenlenen milletvekili seçimlerinin ardından sürgündeki eski Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh'in müttefiki Fabakary Tombong Jatta meclis başkanı olarak atandı.

Gambiya'da 9 Nisan'da düzenlenen milletvekili seçimlerinin ardından sürgündeki eski Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh'in müttefiki Fabakary Tombong Jatta meclis başkanı olarak atandı.

Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, ülkede 9 Nisan'da düzenlenen milletvekili seçimlerinin ardından Jammeh'in partisi Vatansever Kalkınma ve Yeniden Uyarlanma İçin İttifak (APRC) Lideri Fabakary Tombong Jatta'yı meclis başkanı atadı.

Meclis Başkanı Jatta ve yeni seçilen milletvekilleri için başkent Banjul'da yemin töreni düzenlendi.

Gambiya Radyo ve Televizyon Servisinin (GRTS) haberine göre, Jatta, yemin töreninde yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanına, beni ulusal meclis üyeliğine aday göstererek duyduğu güven için özel teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Ülkede 9 Nisan'da düzenlenen milletvekili seçimlerinde Cumhurbaşkanı Adama Barrow'un partisi, 53 koltuğun 19'unu elde etmişti. Ancak meclisi tek başına yönetmek için gereken çoğunluğu sağlayamamıştı.

Yahya Jammeh ülkeyi 22 yıl boyunca yönetmişti

Eski Cumhurbaşkanı Jammeh, 22 Temmuz 1994'te askeri darbeyle Gambiya'da yönetimi devralmış ve 22 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti.

Yahya Jammeh, iktidarında "işkence, tecavüz ve infaz" gibi çeşitli hak ihlalleri iddialarıyla suçlanmış ve 1 Aralık 2016'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde rakibi Adama Barrow'a yenilmişti.

Sonuçları kabul etmeyen Jammeh, iktidarı bırakması yönündeki çağrıları reddetmişti.

Görevi Barrow'a 19 Ocak 2017'de devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. Sonrasında baskılara dayanamayan Jammeh, 21 Ocak 2017'de ülkeden ayrılarak Ekvator Ginesi'ne gitmişti.

Jammeh, mayısta ülkeye döneceğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sürgündeki eski Gambiya Cumhurbaşkanı Jammeh'in müttefiki meclis başkanı seçildi - Son Dakika


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