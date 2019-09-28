Son Dakika Haberleri: Suriye Anayasa Komitesi 30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak
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Suriye Anayasa Komitesi 30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak

1 dakika önce

BİRLEŞMİŞ Suriye Anayasa Komitesinin 30 Ekim'de İsviçre'nin Cenevre kentinde toplanacağı bildirildi.

Suriye Anayasa Komitesi 30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Suriye Anayasa Komitesinin 30 Ekim'de İsviçre'nin Cenevre kentinde toplanacağı bildirildi.

AA muhabirinin Birleşmiş Milletler (BM) kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Anayasa Komitesi 30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 23 Eylül'de Suriye Anayasa Komitesinin oluşturulduğunu açıklamış, taraflarla görüştükten sonra komiteyi toplayacağını söylemişti.

Cenevre, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:04 Kaynak: AA
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