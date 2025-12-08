Meydanlara akın ettiler! Suriye'de 1. yıl coşkusu - Son Dakika
Meydanlara akın ettiler! Suriye'de 1. yıl coşkusu

Meydanlara akın ettiler! Suriye\'de 1. yıl coşkusu
08.12.2025 21:30
Meydanlara akın ettiler! Suriye\'de 1. yıl coşkusu
Suriye'nin çeşitli illerinde, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümünde halk meydanlara çıkarak coşkuyla kutlamalar gerçekleştirdi. Şam, Halep, İdlib, Hama, Humus ve Lazkiye'de yapılan etkinliklerde araç konvoyları ve havai fişek gösterileri göz doldurdu. Başkent Şam'da ise binlerce kişi, Emevi Meydanı'na akın etti.

Suriye'nin farklı illerinde milyonlarca kişi, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümünü meydanlarda coşku ile kutladı.

Suriye'de 14 yıl süren iç savaşın ardından Esad rejiminin devrilmesinin 1'inci yıl dönümünde Hürriyet Günü coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.

SURİYELİLER EMEVİ MEYDANI'NA AKIN ETTİ

Suriye'nin dört bir yanında dün başlayan kutlamalar, bugün askeri geçit törenleri ile devam etti. Başkent Şam'da ise binlerce kişi, Emevi Meydanı'na akın etti. Meydanda havai fişek gösterileri ve konserler düzenlendi. Suriyeliler, şarkılar söyleyerek dans etti. Meydan üzerinde ayrıca paramotorla gösteri düzenlendi.

Meydanlara akın ettiler! Suriye'de 1. yıl coşkusu

ABDULBASİT SARUT'UN FOTOĞRAFI ASILDI

Duygusal anların da yaşandığı kutlamada, Milli Kütüphane binasına Suriye devriminin sembol isimlerinden biri olan ve "Devrimin Bülbülü" olarak tanınan, 2019 yılında İdlib kırsalında hayatını kaybeden Abdülbasit Sarut'un dev fotoğrafı yansıtıldı. Sarut'un fotoğrafının yansıtılmasıyla birlikte meydandaki binlerce kişi, hep bir ağızdan onun şarkılarını söyleyerek sloganlar attı.

Meydanlara akın ettiler! Suriye'de 1. yıl coşkusu

ŞARA'NIN ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI YAYINLANDI

Meydanda kurulan dev ekranlarda, ayrıca Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın ulusa sesleniş konuşması yayınlandı. Konuşma halkın destek tezahüratlarıyla karşılanırken, meydanda sık sık Gazze'ye destek sloganları atıldı. Güvenlik güçleri, olumsuz bir durum yaşanmaması için meydanda sıkı güvenlik önlemleri uyguladı.

Meydanlara akın ettiler! Suriye'de 1. yıl coşkusu
Kaynak: AA

Hürriyet, Olaylar, Lazkiye, Suriye, Güncel, İdlib, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meydanlara akın ettiler! Suriye'de 1. yıl coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • n5685244 n5685244:
    Şara abd ataması hep oraya çalışacak sağ gösterip sol vurur 1 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Meydanlara akın ettiler! Suriye'de 1. yıl coşkusu - Son Dakika
