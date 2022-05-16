Suriye'de "Türkiye'dekiler geri gelmesin" protestosu: Dönmelerini istemiyorlar - Son Dakika
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Suriye'de "Türkiye'dekiler geri gelmesin" protestosu: Dönmelerini istemiyorlar

16.05.2022 13:29

1 Milyon Suriyelinin geri dönüş projesi, Afrin'de yaşayan Suriyeliler tarafından protesto edildi. Basın açıklaması yapan kalabalık bir grup; Türkiye'de yaşayan vatandaşlarının dönmesini istemediklerini açıkladı.

Suriyelileri geri göndermeyle ilgili tartışmalar Türkiye'nin siyaset gündeminde de güncelliğini korurken, Suriye'de de Suriyelilerin geri getirilmemesi yönünde gösteri düzenlendi.

YAPILACAK KONUTLARA YERLEŞTİRİLECEKLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de yaşayan 1 milyon Suriyeli'nin geri dönüşü için hazırlıklar yapıldığını ve bu kapsamda İdlib'deki briket ev sayısının 100 bine çıkarılacağını söyledi, 4 ayrı bölge için daha benzer bir planı açıkladı. Erdoğan, Türkiye'de bulunan başta Azez, Cerablus, El Bab ve Tel Abyad kökenliler olmak üzere 13 bölgeye 1 milyon kişinin dönüşü için de benzer bir proje planladıklarını söyledi.

AFRİN'DE PROTESTO EDİLDİ

Tamga Türk'ün aktardığı habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı proje Afrin'de yaşayan bazı Suriyelileri memnun etmedi. Toplanıp basın açıklaması yapan grup, Suriyelilerin ülkeye geri gelmemesi için çağrıda bulundu.

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Recep Tayyip Erdoğan, Protesto, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de 'Türkiye'dekiler geri gelmesin' protestosu: Dönmelerini istemiyorlar - Son Dakika


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