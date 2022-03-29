Suriye'de YPG/PKK işgalindeki bölgede bulunan Hol Kampı'nda çatışma çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Suriye'de YPG/PKK işgalindeki bölgede bulunan Hol Kampı'nda çatışma çıktı

29.03.2022 13:02
Suriye'de YPG/PKK işgalindeki bölgede bulunan Hol Kampı'nda çatışma çıktı

Suriye'nin Haseke ilinde DEAŞ'lı teröristler ve aileleri ile çatışmalardan kaçan sivillerin tutulduğu Hol Kampı'nda, terör örgütü YPG/PKK ile DEAŞ üyesi oldukları tahmin edilen silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada biri çocuk üç kişi öldü, en az 10 kişi yaralandı.

Suriye'nin Haseke ilinde DEAŞ'lı teröristler ve aileleri ile çatışmalardan kaçan sivillerin tutulduğu Hol Kampı'nda, terör örgütü YPG/ PKK ile DEAŞ üyesi oldukları tahmin edilen silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada biri çocuk üç kişi öldü, en az 10 kişi yaralandı.

AA muhabirlerinin bölgedeki güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, Haseke ilinde işgalinde tuttuğu Hol Kampı bölgesine gece geç saatlerde çok sayıda araçla terörist sevk etti.

YPG/PKK'lı teröristlerin kampa girmeye çalışması üzerine çatışma çıktı.

DEAŞ mensubu oldukları tahmin edilen silahlı grupla YPG/PKK arasında çıkan çatışmada biri çocuk üç kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı.

Çok sayıda çadır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Çatışmaların durmasına rağmen kampta gerginlik sürüyor.

12 Ocak 2022'de de kampta Etiyopya uyruklu olduğu belirtilen bir doktor bıçakla yaralanmıştı. Bunun üzerine uluslararası kuruluşlar, kamptaki çalışmalarını geçici olarak askıya almıştı.

Hol Kampı

YPG/PKK, Hol beldesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta Deyrizor'daki terör örgütü DEAŞ üyeleri ve aileleri ile çatışmalardan kaçan sivilleri tutuyor.

Kampta, örgütün alıkoyduğu siviller insanlık dışı şartlarda barındırılıyor.

Hijyenik olmayan lavabo ve duş kabinleri, yırtık çadırlar, son kullanma tarihi geçmiş yiyecekler, kronik rahatsızlıkları olanlara ilaç temin edilmemesi, hasta bakımı yapılmaması kamptaki başlıca sorunlar arasında yer alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum örgütleri sık sık Hol Kampı'ndaki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulunuyor ve DEAŞ militanlarının tutulduğu merkezlere erişim talep ediyor.

BM'ye göre 10 bin kişi kapasiteli Hol Kampı'nda bunun 7-8 katı kişi tutuluyor ve çoğunluğunu kadınlarla çocuklar oluşturuyor.

Hol Kampı'nda yaklaşık 50 ülkeden birkaç bin yabancı terörist savaşçının yanı sıra çok sayıda Suriyeli ve Iraklı terörist bulunuyor.

YORUMLAR
500
Kayseri'de DEAŞ operasyonu; 4 Suriyeli gözaltında Kayseri'de DEAŞ operasyonu; 4 Suriyeli gözaltında Pentagon bütçesinde YPG/PKK'nın faydalandığı eğit-donat fonuna 542 milyon dolar istendi Pentagon bütçesinde YPG/PKK'nın faydalandığı eğit-donat fonuna 542 milyon dolar istendi

Suriye, DEAŞ, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye'de YPG/PKK işgalindeki bölgede bulunan Hol Kampı'nda çatışma çıktı - Son Dakika


Son Dakika
12:45 İstanbul'daki barış müzakerelerinde soğuk rüzgarlar esiyor! Tokalaşmadan başladılar, bir şey yiyip içmeleri yasaklandı
12:34 Her şeyine el konuldu: 12.3 milyar dolar serveti olan Rus oligark taksiye binecek para bulamıyor
12:27 Çanakkale'de arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atlayan lise öğrencisi yaşamını yitirdi
12:26 Belçika futbolunun en acı günü! C.Brugge'ün 28 yaşındaki kalecisi Van Damme yaşamını yitirdi
12:23 Tokat skandalını 6 yıl önceden bilmiş! Twitter kullanıcısının Will Smith ve Chris Rock hakkında yazdıkları gündem oldu
12:06 Fatih Terim başkanlığı istemez! Galatasaray'ın borç defterini gören vazgeçiyor
11:56 Zihinsel engelli sayılan uyuşturucu kaçakçısının cezası belirlendi! Gelecek hafta idam edilmesi bekleniyor
11:43 Yurt dışında tatil yapan Hande Erçel, bluzu için 12 bin TL, çantası için ise 24 bin TL ödedi
11:36 Edirne'de dede, oğlu, gelini ve torunu vahşice katledildi: Cinayet yerinde av tüfeği bulundu!
10:52 Bahçeli "baraj altı" iddialarına çok sert: Kiralık anket şirketlerinin algı operasyonları bize sökmez!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 13:10:45. #1.13#
SON DAKİKA: Suriye'de YPG/PKK işgalindeki bölgede bulunan Hol Kampı'nda çatışma çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement