Suriye'deki Bab el-Hava Sınır Kapısı yakınında patlama - Son Dakika
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Suriye'deki Bab el-Hava Sınır Kapısı yakınında patlama

02.06.2022 00:10
Suriye'deki Bab el-Hava Sınır Kapısı yakınında patlama

Suriye'nin İdlib kenti yakınlarındaki Bab el-Hava Sınır Kapısı'nın bulunduğu bölgede mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

Suriye'nin İdlib kenti yakınlarındaki Bab el-Hava Sınır Kapısı'nın bulunduğu bölgede mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

Suriye'nin İdlib kenti yakınlarındaki Bab el-Hava Sınır Kapısı'nın bulunduğu bölgede Suriye Milli Ordusu (SMO) bünyesindeki Ulusal Kurtuluş Cephesi'ne ait mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Çok sayıda mülteci kampının bulunduğu bölgede panik yaşanırken, patlamada ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor. - İDLİB

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Kaynak: İHA

Mühimmat, Patlama, Suriye, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Suriye'deki Bab el-Hava Sınır Kapısı yakınında patlama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriye'deki Bab el-Hava Sınır Kapısı yakınında patlama - Son Dakika
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