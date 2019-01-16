Son Dakika Haberleri: Suriye'deki Baraj Suyunun Tahliyesi İçin Uyarı

Suriye'deki Baraj Suyunun Tahliyesi İçin Uyarı

20 dakika önce

Hatay Valiliğince, Suriye'deki Afrin 18 Mart Barajı'nda seviyesi artan suyun tahliyesi için kullanılan Afrin Çayı'nın debisinin yükselmesi nedeniyle çayın geçtiği Reyhanlı, Kırıkhan ve Kumlu ilçelerindeki mahallelerde ikamet edenlerin dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

Suriye'deki Baraj Suyunun Tahliyesi İçin Uyarı, System.String[]
Hatay Valiliğince, Suriye'deki Afrin 18 Mart Barajı'nda seviyesi artan suyun tahliyesi için kullanılan Afrin Çayı'nın debisinin yükselmesi nedeniyle çayın geçtiği Reyhanlı, Kırıkhan ve Kumlu ilçelerindeki mahallelerde ikamet edenlerin dikkatli olması uyarısında bulunuldu.


Valilikten yapılan açıklamada, bölgede yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle Afrin 18 Mart Barajı'nda su seviyesinin yükseldiği kaydedildi.

Bu nedenle Afrin Çayı'nın geçtiği bazı ilçelerdeki mahallelerde yaşayan vatandaşların, sel ve taşkın riskine karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgemizde yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle Afrin 18 Mart Barajı'nda yükselen su seviyesinin düşürülmesi amacıyla kontrollü bir şekilde su tahliyesine başlanmıştır. Bu nedenle bugün itibarıyla Reyhanlı, Kumlu ve Antakya ilçelerinden geçen Afrin Çayı yatağının bulunduğu mahallelerde ikamet eden vatandaşlarımızın yüksek debinin neden olabileceği sel ve taşkın risklerine karşı dikkatli olmaları önemle rica olunur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:03 Kaynak: AA

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