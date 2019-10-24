Son Dakika Haberleri: "Suriye'deki piyonları PKK, ağır darbe yiyince paniklediler"
Son Dakika Politika 'Suriye'deki piyonları PKK, ağır darbe yiyince paniklediler'

"Suriye'deki piyonları PKK, ağır darbe yiyince paniklediler"

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kapağına taşıyan Fransız dergisi Le Point'e Fransa tarihini hatırlatarak, tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kapağına taşıyan Fransız dergisi Le Point'e Fransa tarihini hatırlatarak, tepki gösterdi.

Kalın, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, " Cezayir, Gabon, Moritanya, Senegal, Gine, Kongo, Tunus, Komor Adaları, Madagaskar, Cibuti, Mali, Benin, Çad ve Fas'ı sömürgeleştiren, binlerce insanı katleden ve köle ticareti yapan, Ruanda katliamını izleyen Fransa... ve 'etnik temizlik' iftirasını atan bir Fransız dergisi." ifadelerine yer verdi.

Kalın, "Cumhurbaşkanımıza neden saldırdıkları açık: Suriye'deki piyonları PKK ağır darbe yiyip oyunları bozulunca, paniklediler. Kuklalarını korumak için her yola başvuruyorlar ama netice alamıyorlar. Kürtler sizin taşeronunuz değil ve olmayacak. Sömürgecilik günleriniz geride kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye, Fransa, PKK, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:04 Kaynak: AA
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