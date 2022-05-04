Son dakika haberi | Suriye'den acı haber: 1 şehit - Son Dakika
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Son dakika haberi | Suriye'den acı haber: 1 şehit

04.05.2022 09:46

Son dakika gündem haberine göre Zeytindalı Harekat Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik saldırıda bir asker şehit oldu.

Zeytindalı Harekat Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik saldırıda bir asker şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde terör örgütü PKK/PYD tarafından Suriye'deki TSK unsurlarına füze saldırı düzenlendi. Saldırıda İst. Tğm. Talha Bahadır ağır şekilde yaralandı. Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı asker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

24 terörist etkisiz hale getirildi

Saldırının ardından terör örgütü PKK/PYD hedefleri ateş altına alındı. İlk belirlemelere göre 24 terörist etkisiz hale getirildi.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)

Son dakika haberi | Suriye'den acı haber: 1 şehit
Son dakika haberi | Suriye'den acı haber: 1 şehit
Son dakika haberi | Suriye'den acı haber: 1 şehit
Son dakika haberi | Suriye'den acı haber: 1 şehit

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Suriye'den acı haber: 1 şehit - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Suriye'den acı haber: 1 şehit - Son Dakika
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