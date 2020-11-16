Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Bölgesi'ne ziyaret - Son Dakika

TEL Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığından bir heyet, terörden temizlenen Barış Pınarı Bölgesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.
Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selim İdris, 3. Lejyon Komutanı Şeyh Yasin ve Suriye Milli Ordusu bileşenleri komutanlarından oluşan askeri heyet, Suriye'nin kuzeyinde terörden temizlenen Tel Abyad ilçesinde incelemelerde bulundu.
Savunma Bakanı İdris ve beraberindeki heyet, Tel Abyad ilçesindeki Kabile ve Aşiretler Meclisini ziyaret ederek bölgenin kanaat önderleri ile görüştü.
Bölgede güvenliği sağlamakla sorumlu yerel güvenlik güçleriyle de görüşen Savunma Bakanlığı heyeti, bölgeye sıklıkla terör saldırıları düzenleyen YPG/ PKK terör örgütüne karşı alınacak tedbirleri değerlendirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve SMO askerleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında 13 Ekim 2019'da Tel Abyad ilçe merkezini YPG/PKK'lı teröristlerden arındırmıştı.
- Kaynak: AA
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