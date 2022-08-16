Saldırının nereden yapıldığı hakkında bilgi verilmezken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Deyrizor, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ABD öncülüğündeki koalisyonun Deyrizor'daki üssünün yakınlarına roketli saldırı - Son Dakika

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