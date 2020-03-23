Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da terör saldırısı - Son Dakika
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Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da terör saldırısı

6 saat önce

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği tahmin edilen bombalı saldırıda 4 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da terör saldırısı, System.String[]

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde terör örgütü YPG/ PKK tarafından düzenlendiği tahmin edilen bombalı saldırıda 4 sivil yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab'da araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Terör saldırısı sonucu 4 sivil yaralandı.

Patlama neticesinde çevrede maddi zarar oluşurken, Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri de çıkan yangına müdahale etti.

Olay yerinde inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, saldırının YPG/PKK tarafından düzenlendiğini değerlendiriyor.

Suriye, YPG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:22 Kaynak: AA

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