Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da terör saldırısı - Son Dakika

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Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da terör saldırısı
6 saat önce
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği tahmin edilen bombalı saldırıda 4 sivil yaralandı.
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde terör örgütü YPG/ PKK tarafından düzenlendiği tahmin edilen bombalı saldırıda 4 sivil yaralandı.
Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab'da araca yerleştirilen bomba infilak etti.
Terör saldırısı sonucu 4 sivil yaralandı.
Patlama neticesinde çevrede maddi zarar oluşurken, Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri de çıkan yangına müdahale etti.
Olay yerinde inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, saldırının YPG/PKK tarafından düzenlendiğini değerlendiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:22 Kaynak: AA
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