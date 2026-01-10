Suriye Ordusu Halep\'teki Operasyonu Tamamladı

SURİYE ordusu, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde SDG'ye karşı gerçekleştirilen operasyonun tamamlandığını duyurdu.

Suriye ordusu tarafından yapılan açıklamada, Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde yürütülen arama ve tarama çalışmalarının tamamen tamamlandığını bildirdi. Açıklamada, mahallede yaşayan sivil halka evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları yönünde çağrıda bulunulurken, ayrıca SDG ve PKK terör örgütü mensuplarının sivillerin arasında gizlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Sivil halkımız, herhangi bir acil durumda veya örgüt üyelerinin varlığını bildirmek için mahalle sokaklarında bulunan askeri güçlerle iletişime geçebilir" denildi.